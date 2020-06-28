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  • В Украине второй день не уменьшается количество областей, которые не соответствуют критериям для смягчения карантина
28 июня 2020, воскресенье, 11:58 205
Общество 2020-06-28T12:45:01+03:00
Українські Новини
В Украине второй день не уменьшается количество областей, которые не соответствуют критериям для смягчения кар

В Украине второй день не уменьшается количество областей, которые не соответствуют критериям для смягчения карантина

Кира Молчанова
Киев, коронавирус в Украине, карантин в Украине, ослабление карантина
Карантин. Pexels
Карантин. Pexels

По состоянию на 28 июня Киев и 11 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 27 июня Николаевская область признана не соответствующей критериям, Черновицкая - соответствующей критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией, (определен как не более 50%) не соответствует Закарпатская область (65,96%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (22,57), Луганская (22,37) и Черниговская (22,04) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (22,46%), Закарпатская (15,07%), Львовская (15,89%),, Николаевская (12,32%) Ривненская (20,52%), Хмельницкая (14,57%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Волынская (11,58%), Киевская (32,00%), Одесская (48,34%), Хмельницкая (66,44%) области, а также Киев (51,08%).

В Киеве заполненность составляет 37,05%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 97,60, доля позитивных ПЦР-тестов - 4,96%.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что усиление карантина на всей территории страны возможно при стремительном росте заболеваемости коронавирусом в 10 и более областях.

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