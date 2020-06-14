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14 июня 2020, воскресенье, 19:17 1062
Происшествия 2020-06-14T21:00:01+03:00
Українські Новини
В Киеве произошло масштабное ДТП: женщину-полицейскую зажало между двух авто

В Киеве произошло масштабное ДТП: женщину-полицейскую зажало между двух авто

Надежда Комендантова
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В Киеве во время оформления ДТП на проспекте Палладина в районе метро "Академгородок" серьезно пострадала полицейская. Женщину-инспектора патрульной полиции зажало между двумя автомобилями. Пострадавшую с тяжелыми травмами увезли в больницу.

Как пишут "Факты", ЧП в Святошинском районе города случилось около 15 часов. Патрульные приехали оформить аварию на проспекте, где Nissan столкнулся с еще одним автомобилем. Второй водитель-нарушитель к тому времени уже скрылся.

Оформляя документы, женщина-инспектор в какой-то момент оказалась между пострадавшим Nissan и своим служебным Mitsubishi Outlander. В это время в стоявший Nissan врезался проезжавший мимо Hyundai Santa Fe.

Инспектор оказалась зажата между двумя машинами.Инспектор оказалась зажата между двумя машинами.

Патрульную срочно госпитализировали. В больнице врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, травмы живота, переломы обоих ног.

Сейчас на месте чрезвычайного происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в центре Харькова жена топ-чиновника устроила пьяное ДТП.

 

 

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