подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Не встает, ничего не видит и ест с ложечки. Как себя чувствует избитый координатор Партии Шария Никита Роженко
27 июня 2020, суббота, 21:39 176
Общество 2020-06-27T21:40:51+03:00
Українські Новини
Не встает, ничего не видит и ест с ложечки. Как себя чувствует избитый координатор Партии Шария Никита Роженко

Не встает, ничего не видит и ест с ложечки. Как себя чувствует избитый координатор Партии Шария Никита Роженко

Кира Молчанова
Харьков, Избиение, Больница, состояние здоровья, Анатолий Шарий, Партия Шария
Координатор партии Шария Роженко. Фото: Telegram Анатолий Шарий
Координатор партии Шария Роженко. Фото: Telegram Анатолий Шарий

Состояние координатора партии Шария Никиты Роженко, которого избили в Харькове, значительно не улучшается – он все еще прикован к постели.

Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на представительницу Партии Шария Наталью Гордиенко.

"Никаких улучшений. Я Никиту сегодня видела, навещаю каждый день. Лежит все так же, на спине, с постели не поднимается, даже в туалет не ходит - только в судно. Не встает вообще с постели. И я думаю, не скоро встанет. Отек держится. Кормим с ложечки. Но потихоньку начал глотать. Слуха нет, ничего не видит, мы даже из-за отека не видим его глаз. Разговаривает чуть-чуть, но у него же челюсть перебита, ничего не разобрать", - рассказала Гордиенко.

Врачи пока ограничивают Роженко от лишних контактов – пострадавшему нельзя перегружаться. Он только начинает разговаривать.

Однако Гордиенко рассказала, что ее однопартиец держится бодро. С ним находится его девушка. При этом врачи по-прежнему осторожны в прогнозах и прост уверяют, что борются за жизнь Роженко. Медики не уточняют, сможет ли активист Партии Шария вернуться к полноценной жизни.

Кроме того, она выразила глубокую благодарность профессиональной работе врачей Харьковской областной больницы, где сейчас находится Роженко.

Как сообщали Українські Новини, 24 июня в Харькове напали на координатора партии Шария Никиту Роженко. Накануне пострадавший писал заявление в полицию об уразах в свой адрес.

Ранее, 22 июня, Шарий рассказал о нападении на своих активистов в Житомире.

Еще раньше после акции протеста под Офисом Президента в киевском метро произошла драка между противниками и сторонниками Партии Шария.

Больше новостей о: Харьков Избиение Больница состояние здоровья Анатолий Шарий Партия Шария

В двух областях поднимется уровень воды: куда лучше не ехать
Увеличилось количество областей, не готовых к ослаблению карантина
Новости
Не встает, ничего не видит и ест с ложечки. Как себя чувствует избитый координатор Партии Шария Никита Роженко 21:39
Ко дню Конституции Зеленский наградил орденом Машу Ефросинину, Ирину Билык, Тину Кароль и квнщика Филимонова 20:58
Дети пойдут не в школу, а в интернет. Власти не исключают продление дистанционного обучения 20:34
За два дня полицейские составили 355 протоколов о нарушениях карантина в кафе и ресторанах 19:58
"Нефтегаз" затеял ремонт своего офиса в Киеве на 20 млн грн 19:53
больше новостей
Против гендиректора "Укрпочты" Смелянского открыли дело 15:09 Документ
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ 12:47
Киевская область усилила карантин. Какие ограничения вступили в силу 12:31
Петр Порошенко на выставке картин. Фото: пресс-служба ЕС
Порошенко обнес свои картины колючей проволокой и окружил решеткой 17:56
Как получить пенсию и написать заявление на соцвыплаты во время карантина 06:30
больше новостей
Против гендиректора "Укрпочты" Смелянского открыли дело 15:09 Документ
Юрист рассказал, в каких случаях могут забрать квартиру за долги за комуслуги 05:00
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ 12:47
Петр Порошенко на выставке картин. Фото: пресс-служба ЕС
Порошенко обнес свои картины колючей проволокой и окружил решеткой 17:56
ЕС решил не открывать границы для украинцев с 1 июля 13:19
больше новостей
ЕС решил не открывать границы для украинцев с 1 июля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok