Не встает, ничего не видит и ест с ложечки. Как себя чувствует избитый координатор Партии Шария Никита Роженко

Состояние координатора партии Шария Никиты Роженко, которого избили в Харькове, значительно не улучшается – он все еще прикован к постели.

Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на представительницу Партии Шария Наталью Гордиенко.

"Никаких улучшений. Я Никиту сегодня видела, навещаю каждый день. Лежит все так же, на спине, с постели не поднимается, даже в туалет не ходит - только в судно. Не встает вообще с постели. И я думаю, не скоро встанет. Отек держится. Кормим с ложечки. Но потихоньку начал глотать. Слуха нет, ничего не видит, мы даже из-за отека не видим его глаз. Разговаривает чуть-чуть, но у него же челюсть перебита, ничего не разобрать", - рассказала Гордиенко.

Врачи пока ограничивают Роженко от лишних контактов – пострадавшему нельзя перегружаться. Он только начинает разговаривать.

Однако Гордиенко рассказала, что ее однопартиец держится бодро. С ним находится его девушка. При этом врачи по-прежнему осторожны в прогнозах и прост уверяют, что борются за жизнь Роженко. Медики не уточняют, сможет ли активист Партии Шария вернуться к полноценной жизни.

Кроме того, она выразила глубокую благодарность профессиональной работе врачей Харьковской областной больницы, где сейчас находится Роженко.

Как сообщали Українські Новини, 24 июня в Харькове напали на координатора партии Шария Никиту Роженко. Накануне пострадавший писал заявление в полицию об уразах в свой адрес.

Ранее, 22 июня, Шарий рассказал о нападении на своих активистов в Житомире.

Еще раньше после акции протеста под Офисом Президента в киевском метро произошла драка между противниками и сторонниками Партии Шария.