Боевики продолжают минировать территории на участке разведения у Петровского, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет, что боевики продолжают минировать территорию на участке разведения у Петровского (Донецкая область).

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон продолжает фиксировать факты нарушения Российской Федерацией минских договоренностей. Также враг продолжает минирование территории в пределах участка разведения "Петровское". Кроме этого, на неподконтрольных правительству Украины железнодорожных станциях представителями СММ ОБСЕ в очередной раз фиксируется присутствие вагонов-цистерн, вероятно с горюче-смазочными материалами", - сказано в нем.

В ходе выполнения наблюдательного полета БПЛА Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) на неподконтрольных правительству Украины территориях, вблизи поселка Новогригорьевка, на полигоне возле поселка Миусинск и на взлетно-посадочной полосе аэродрома в поселке Победное Луганской области, было зафиксировано вооружение с нарушением линий отвода, а именно: шесть 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", четырнадцать 152-мм и 122-мм самоходных гаубиц 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика", четырнадцать 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", шесть 100-мм буксируемых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", шестнадцать 152-мм буксируемых гаубиц Д-20 и 2А65 "МстаБ".

Кроме того, на неподконтрольных правительству Украины территориях на полигоне вблизи поселка Мирное, на территории объекта у поселка Хрустальный и на взлетно-посадочной полосе аэродрома в поселке Победное Луганской области БПЛА СММ обнаружил четырнадцать зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10" и 9К33 "Оса", семь 120-мм минометов 2Б11 "Сани", шестнадцать 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", шесть 100-мм буксируемых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", семнадцать 122-мм буксируемых гаубиц Д-30А "Лягушка", тридцать один Т-64 и Т-72.

Этот же БПЛА в который раз зафиксировал по меньшей мере 40 боевых машин пехоты.

СЦКК отмечает, что в пределах участка разведения №3 "Петровское" на неподконтрольной правительству Украины территории БПЛА СММ обнаружил 60 противотанковых мин.

Такое же количество противотанковых мин (ТМ-62) обнаружил и за пределами данного участка в поле.

Вместе с тем, осуществляя мониторинг на железнодорожной станции вблизи поселка Вознесеновка, наблюдатели СММ ОБСЕ заметили 15 вагонов-цистерн.

Вероятно, они используются для обеспечения боевиков горюче-смазочными материалами.

"Украинская сторона СЦКК осуждает позорные действия российско-оккупационных войск, которые в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать минские договоренности и откровенно пренебрегают взятыми на себя обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон. Враг и в дальнейшем проявляет заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта и сознательно ухудшает гуманитарную ситуацию в Донбассе, систематически увеличивает количество мин на существующих минных полях, особенно в пределах участков разведения", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 16 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил 22 июня, один украинский военнослужащий был ранен.

Боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС 21 июня, включая населенный пункт в Донецкой области, 1 военный ранен.