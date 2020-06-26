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  • Суд в Швейцарии приговорил бывшего депутата Мартыненко к 28 месяцам тюрьмы за отмывание денег
26 июня 2020, пятница, 22:55 273
Политика 2020-06-26T23:02:36+03:00
Українські Новини
Суд в Швейцарии приговорил бывшего депутата Мартыненко к 28 месяцам тюрьмы за отмывание денег

Суд в Швейцарии приговорил бывшего депутата Мартыненко к 28 месяцам тюрьмы за отмывание денег

Кира Молчанова
Швейцария, Отмывание денег, приговор суда, Николай Мартыненко
Мартыненко Фото: Украинская правда
Мартыненко Фото: Украинская правда

В Швейцарии федеральный суд признал бывшего украинского депутата Николая Мартыненко виновным в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки".

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" со ссылкой на три своих источника.

Вместе с Мартыненко суд признал виновным еще одного украинца — Павла Скаленко, который вместе с ексдепутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

По словам швейцарских правоохранителей, схема отымания средств работала так: Николай Мартыненко и Павел Скаленко открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в Швейцарии и других странах.

По данным следствия, бывший депутат поручил сообщнику – Павлу Скаленко – создать оффшорную компанию в Республике Панама. Ее директорами выступали разные граждане Панамы, но все они называли Мартыненко своим уполномоченным представителем.

Поэтому, утверждают правоохранители, по указанию Мартыненко его сообщник открывал банковские счета в Швейцарии от имени оффшорной компании, отмечая в документах бенефициарным владельцем активов самого Николая Мартыненко. Мартыненко своей вины по этим обвинениям не признавал.

Дело в Швейцарии связано с украинским делом в отношении бывшего народного депутата и его сообщников, которое вели НАБУ и САП, и которое сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщали Українські Новини, по словам пресс-службы депутата, НАБУ пыталось запугать адвоката Мартыненко Петра Бойко.

Кроме того, адвокат Петр Бойко утверждал, что на материалы из Швейцарии, которые являются основным доказательством НАБУ, не содержали важной информации.

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