подписаться на рассылку
23.1 23.4
25.55 26.05
˟
20 декабря 2019, пятница, 17:26 1160 Документ
Судебная власть 2019-12-20T17:52:48+02:00
Українські Новини
В швейцарский суд дело было передано под давлением самого Мартыненко, – пресс-служба

В швейцарский суд дело было передано под давлением самого Мартыненко, – пресс-служба

Петр Стуженко
Николай Мартыненко, Федеральный уголовный суд Швейцарии
Судебное решение (иллюстрация). Фото: sud.ua
Судебное решение (иллюстрация). Фото: sud.ua

В швейцарский суд дело, в котором фигурирует бывший депутат Верховной Рады Украины Николай Мартыненко, было передано прокурором под давлением и по настоянию адвокатов Мартыненко.

Об этом сообщил веб-сайт телеканала "Эспрессо TV", ссылаясь на пресс-службу бывшего народного депутата.

В пресс-службе Мартыненко сообщили, что "швейцарский прокурор Кьоли вел расследование с августа 2013 года, а в июне 2019 года официально объявил об окончании расследования, однако отказывался передавать это дело в суд".

"Причина проста: там нет доказательств против Николая Мартыненко, поэтому швейцарскому прокурору хотелось переложить бремя доказывания в суде на украинские САП (Специализированную антикоррупционную прокуратуру), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и украинский суд. Прокурор был вынужден передать дело в швейцарский суд только под давлением и по настоянию защиты Николая Мартыненко", - говорится в сообщении.

У Мартыненко указали, что "после неоднократных телефонных разговоров и попыток получить обвинительный акт, сторона защиты вынуждена была формально обратиться в Федеральную прокуратуру Швейцарской Конфедерации письмами от 9 августа 2019 года, 27 сентября 2019 года, 10 октября 2019 года, настаивая на передаче дела в суд. Несмотря на это, прокурор Кьоли продолжал игнорировать требования защиты Мартыненко".

"У стороны защиты не осталось другой возможности заставить прокурора Кьоли передать дело в суд кроме официального обращения в Федеральный уголовный суд с просьбой обеспечить возможность доступа к правосудию, воспользоваться которым Мартыненко не мог, учитывая откровенное затягивание процесса по стороны прокурора Кьоли. Защита Мартыненко 18 октября 2019 года обратилась в Федеральный уголовный суд Швейцарской Конфедерации с официальной жалобой и просьбой побудить прокурора Кьоли к передаче дела в суд", - говорится в сообщении пресс-службы Мартыненко.

У Мартыненко отметили, что "после очередного обращения защиты, датированного 14 ноября 2019 года, и официального требования Федерального уголовного суда, датированного 21 октября 2019 года, с приказом уведомить сторону защиты до 4 ноября 2019 года о передаче дела в суд, прокурор Кьоли официально ответил, что дело будет передано в декабре 2019 года".

"Сегодня, в последний рабочий день перед рождественскими и новогодними праздниками, то есть в последний возможный день декабря, прокурор Кьоли передал дело в суд", - отметила пресс-служба бывшего нардепа.

"Мы так подробно изложили хронологию событий, чтобы исключить любые пиарные спекуляции любого, кто привык годами пиариться на этом деле. Не Мартыненко затягивает рассмотрение дела, а все участники этой многолетней травли пытаются перебросить друг на друга ответственность за потраченное время и бюджетные средства как в Швейцарии, так и в Украине", - подчеркнули у Мартыненко.

На фото: решение Федерального уголовного суда Швейцарии о назначении 4 ноября как предельного срока для прокурора Кёли для определения, когда дело будет передано в суд.

Больше новостей о: Николай Мартыненко Федеральный уголовный суд Швейцарии

Архив
Новости
Мисс Америка-2020.Фото: hollywoodlife
Биохимик из Вирджинии победила на конкурсе красоты "Мисс Америка-2020" 19:08
Лотерея. Фото: reklamist.ck.ua
СМИ узнали, действительно ли закрылись игровые залы 18:52
Суд разрешил снять электронный браслет с Гладковского 18:40
Рада перенесла внедрение программы медгарантий для всех видов медпомощи 18:17
Оператор гослотерей "МСЛ" отреагировал на закрытие псевдолотерей 18:15
больше новостей
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
Аномальное тепло сменит похолодание: прогноз синоптиков на пятницу 23:25
Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное 08:09
Гривна продолжает расти в цене: рекордно низкий курс покупки доллара 06:00
"Газпром" готов компенсировать "Нефтегазу" $3 млрд путем принудительного взыскания арестованных активов, - источник 14:35
больше новостей
Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное 08:09
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
На руках Парубия кровь Майдана - отец Зеленского спустя сутки попросил убрать эту фразу из своего интервью 10:05
Скриншот: youtube/ Я-UA ТВ канал
В Украине объявили победителей в восьми номинациях антипремии "Академическое недостоинство - 2019" 21:32
Лотерея. Фото: reklamist.ck.ua
Аваков поручил закрыть игорные заведения уже сегодня 12:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok