Наводнения на западе Украины могут привести к вспышке тифа, дизентерии и гепатита А, — Минздрав

Наводнения на Западной Украине могут привести к вспышке тифа, дизентерии, гепатита А и других инфекционных болезней. Жителям пострадавших областей рекомендуют кипятить воду.Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья при Минздраве Украины в Facebook. Сообщается, что в условиях наводнения и паводков возможны подтопления свалок и хранилищ навоза, в связи с чем возрастает риск вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений."При реальной угрозе загрязнения питьевой воды возбудителями вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии, энтеровирусной инфекции и других инфекционных болезней, необходимо соблюдать простые правила профилактики", - отмечают в Центре общественного здоровья. Для профилактики инфекционных болезней: Обязательно кипятите питьевую воду. Не употребляйте воду из децентрализованных источников в местах подтопления, воду сомнительного качества из наземных водоемов. Желательно использовать бутилированную воду. Не пейте воду из открытых водоемов, подтопленных или неизвестных колодцев и источников, которые могут быть загрязненными. Для питания используйте только качественные продукты. Овощи и фрукты необходимо хорошо мыть, а в отношении мяса, рыбы и яиц необходимо соблюдать нормы термической обработки. Соблюдайте правила личной гигиены и следите, чтобы их соблюдали дети. После схода воды необходимо провести рекультивацию земель, перекопать огороды и приусадебные участки; вычистить выгребные ямы и обработать хлорной известью; очистить и продезинфицировать колодцы; провести дератизацию в местах возможного скопления грызунов. При появлении симптомов (повышение температуры тела, лихорадка, головокружение, головная боль, боли в животе, тошнота, понос, насморк, кашель, пожелтение кожи, склер глаз, сыпь на теле, появление гнойников и т.д.) нужно срочно обратиться за медицинской помощью. Рекомендации населению в связи с наводнением. Инфографика: Центр общественного здоровья Как сообщали Українські Новини, СБУ расследует причины наводнений в западных областях по статье "экоцид". Также эколог считает, что вырубка лесов является главной причиной наводнений на Западе Украины.