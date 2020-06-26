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  • Служба судебной охраны объявила повторный тендер, потому что к нему не допустили ни одну компанию
26 июня 2020, пятница, 19:07 153
Политика 2020-06-26T19:45:01+03:00
Українські Новини
Служба судебной охраны объявила повторный тендер, потому что к нему не допустили ни одну компанию

Служба судебной охраны объявила повторный тендер, потому что к нему не допустили ни одну компанию

Кира Молчанова
Автомобили, Тендер, тендеры, служебные автомобили, служба судебной охраны
Автомобиль. Фото: pixabay
Автомобиль. Фото: pixabay

Служба судебной охраны объявила тендер на закупку 70 автомобилей ожидаемой стоимостью 60,01 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно им, ведомство хочет закупить 20 автомобилей типа кроссовер с бензиновым двигателем, круиз-контролем, автомобильной радиостанцией и GPS-трекером.

Также предметом закупки являются 50 автомобилей типа минивэн для перевозки до 10 человек с дизельным двигателем, кондиционером, мультимедийной системой MediaNAV Evolution и радиостанцией.

Автомобили должны быть новыми, не ранее 2020 года выпуска, и не должны быть под залогом или арестом.

Срок поставки товара - с 17 августа по 1 декабря.

Конечный срок подачи заявок - до 19 июля.

Аукцион назначен на 25 августа.

Предыдущий тендер был отменен, поскольку тендерный комитет не допустил ни одну компанию к оценке.

Заявки подавали ООО "Кий Авто Центр" (Киев) и ООО "Нико Прайм Мегаполис" (Киевская область).

Как сообщали Українськi Новини, в мае Служба судебной охраны объявляла тендер на закупку 70 автомобилей ожидаемой стоимостью 58,87 млн гривен.

В разгар карантина Национальная полиция объявила тендер на закупку 622 легковых автомобиля, 12 микроавтобусов и 7 спецавтомобилей для перевозки заключенных за 276 млн гривен.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) объявила тендер на закупку 74 пожарных машин ожидаемой стоимостью 592 млн гривен.

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