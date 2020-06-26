Служба судової охорони оголосила повторний тендер, тому що до нього не допустили ні одну компанію

Служба судової охорони оголосила тендер на закупівлю 70 автомобілів очікуваною вартістю 60,01 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Згідно з ним, відомство хоче закупити 20 автомобілів типу кросовер з бензиновим двигуном, круїз-контролем, автомобільною радіостанцією і GPS-трекером.

Також предметом закупівлі є 50 автомобілів типу мінівен для перевезення до 10 осіб з дизельним двигуном, кондиціонером, мультимедійною системою MediaNAV Evolution і радіостанцією.

Автомобілі повинні бути новими, не раніше 2020 року випуску, і не повинні бути під заставою або під арештом.

Термін постачання товару - з 17 серпня по 1 грудня.

Кінцевий термін подачі заявок - до 19 липня.

Аукціон призначено на 25 серпня.

Попередній тендер був скасований, оскільки тендерний комітет не допустив ні одну компанію до оцінки.

Заявки подавали ТОВ "Кий Авто Центр" (Київ) і ТОВ "Ніко Прайм Мегаполіс" (Київська область).

Як повідомляли "Українські Новини", у травні Служба судової охорони оголошувала тендер на закупівлю 70 автомобілів очікуваною вартістю 58,87 млн гривень.

У розпал карантину Національна поліція оголосила тендер на закупівлю 622 легкових автомобілі, 12 мікроавтобусів і 7 спецавтомобілів для перевезення ув'язнених за 276 млн гривень.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДержНС) оголосила тендер на закупівлю 74 пожежних машин очікуваною вартістю 592 млн гривень.