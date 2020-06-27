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27 июня 2020, суббота, 05:25 10
Экономика 2020-06-27T05:25:01+03:00
Українські Новини
Доллар немного подорожал. Как менялся официальный курс за неделю

Доллар немного подорожал. Как менялся официальный курс за неделю

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Курс доллара
Курс доллара

Нацбанк в период с 22 по 29 июня устанавливал гривну по 26,6-26,7. На понедельник НБУ повысил курс гривны до 26,6922 UAH/USD. Українські Новини показывают, как менялся официальный курс за неделю.


Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

22 июня 23 июня 24 июня 25 июня 26-29 июня 30 июня
26,7207 26,6695 26,6078 26,6509 26,7002 26,6922

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 30 июня:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 1 австралийский доллар 18,3589
944 AZN 1 азербайджанский манат 15,6598
975 BGN 1 болгарский лев 15,3139
933 BYN 1 белорусский рубль 11,1809
410 KRW 100 вона 2,2232
344 HKD 1 гонконгский доллар 3,4440
208 DKK 1 датская крона 4,0190
840 USD 1 доллар США 26,6922
978 EUR 1 Евро 29,9500
818 EGP 1 египетский фунт 1,6521
392 JPY 10 иена 2,4961
985 PLN 1 злотый 6,7002
356 INR 10 индийская рупия 3,5282
124 CAD 1 канадский доллар 19,5468
191 HRK 1 куна 3,9630
484 MXN 1 мексиканский песо 1,1710
498 MDL 1 молдавский лей 1,5409
376 ILS 1 новый израильский шекель 7,7811
554 NZD 1 новозеландский доллар 17,1804
578 NOK 1 норвежская крона 2,7522
710 ZAR 1 ренд 1,5459
643 RUB 10 российский рубль 3,8451
946 RON 1 румынский лей 6,1852
360 IDR 1000 рупия 1,8762
682 SAR 1 саудовский риял 7,1155
702 SGD 1 сингапурский доллар 19,1809
960 XDR 1 СПЗ 36,7806
398 KZT 100 тенге 6,6349
949 TRY 1 турецкая лира 3,8936
348 HUF 100 форинт 8,4325
826 GBP 1 фунт стерлингов 33,077
203 CZK 1 чешская крона 1,1162
752 SEK 1 шведская крона 2,8579
756 CHF 1 швейцарский франк 28,1727
156 CNY 1 юань женьминьби 3,7711


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