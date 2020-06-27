Доллар немного подорожал. Как менялся официальный курс за неделю

Нацбанк в период с 22 по 29 июня устанавливал гривну по 26,6-26,7. На понедельник НБУ повысил курс гривны до 26,6922 UAH/USD. Українські Новини показывают, как менялся официальный курс за неделю.



Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.



Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

22 июня 23 июня 24 июня 25 июня 26-29 июня 30 июня 26,7207 26,6695 26,6078 26,6509 26,7002 26,6922

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 30 июня:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс 036 AUD 1 австралийский доллар 18,3589 944 AZN 1 азербайджанский манат 15,6598 975 BGN 1 болгарский лев 15,3139 933 BYN 1 белорусский рубль 11,1809 410 KRW 100 вона 2,2232 344 HKD 1 гонконгский доллар 3,4440 208 DKK 1 датская крона 4,0190 840 USD 1 доллар США 26,6922 978 EUR 1 Евро 29,9500 818 EGP 1 египетский фунт 1,6521 392 JPY 10 иена 2,4961 985 PLN 1 злотый 6,7002 356 INR 10 индийская рупия 3,5282 124 CAD 1 канадский доллар 19,5468 191 HRK 1 куна 3,9630 484 MXN 1 мексиканский песо 1,1710 498 MDL 1 молдавский лей 1,5409 376 ILS 1 новый израильский шекель 7,7811 554 NZD 1 новозеландский доллар 17,1804 578 NOK 1 норвежская крона 2,7522 710 ZAR 1 ренд 1,5459 643 RUB 10 российский рубль 3,8451 946 RON 1 румынский лей 6,1852 360 IDR 1000 рупия 1,8762 682 SAR 1 саудовский риял 7,1155 702 SGD 1 сингапурский доллар 19,1809 960 XDR 1 СПЗ 36,7806 398 KZT 100 тенге 6,6349 949 TRY 1 турецкая лира 3,8936 348 HUF 100 форинт 8,4325 826 GBP 1 фунт стерлингов 33,077 203 CZK 1 чешская крона 1,1162 752 SEK 1 шведская крона 2,8579 756 CHF 1 швейцарский франк 28,1727 156 CNY 1 юань женьминьби 3,7711



Как сообщали Українські Новини, после незначительного роста на прошлой неделе доллар в обменниках снова упал.