Кабмин оспорит решение о повышении норм потребления газа населением

Кабинет Министров оспорит отмену Шестым апелляционным судом решения правительства о снижении нормы потребления газа населением без счетчиков с 9,8 куб. м до 3,28 куб. м.

Об этом Українським Новинам в сообщили в пресс-службе Министерства юстиции со ссылкой на заместителя министра юстиции Валерию Коломиец.

"Министерство юстиции готовит кассационную жалобу на решение судов первой и апелляционной инстанции, то есть в Верховный Суд. Обжалуем и одновременно подаем ходатайство о приостановлении исполнения решения", - процитировали в пресс-службе Коломиец.

Отмечается, что апелляцию министерство планирует подать в ближайшее время.

Как сообщали Українські Новини, Минэнерго обсуждает пересмотр нормы потребления газа населением без счетчика.

При этом, платежи за газ для населения без счетчиков с июля могут резко вырасти.