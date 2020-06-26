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26 июня 2020, пятница, 16:48 348
Экономика 2020-06-26T17:30:02+03:00
Українські Новини
Кабмин оспорит решение о повышении норм потребления газа населением

Кабмин оспорит решение о повышении норм потребления газа населением

Юрий Дощатов
Газ, Цена на газ, Газовые счетчики
Газовые счетчики. Фото: 104.ua
Газовые счетчики. Фото: 104.ua

Кабинет Министров оспорит отмену Шестым апелляционным судом решения правительства о снижении нормы потребления газа населением без счетчиков с 9,8 куб. м до 3,28 куб. м.

Об этом Українським Новинам в сообщили в пресс-службе Министерства юстиции со ссылкой на заместителя министра юстиции Валерию Коломиец.

"Министерство юстиции готовит кассационную жалобу на решение судов первой и апелляционной инстанции, то есть в Верховный Суд. Обжалуем и одновременно подаем ходатайство о приостановлении исполнения решения", - процитировали в пресс-службе Коломиец.

Отмечается, что апелляцию министерство планирует подать в ближайшее время.

Как сообщали Українські Новини, Минэнерго обсуждает пересмотр нормы потребления газа населением без счетчика.

При этом, платежи за газ для населения без счетчиков с июля могут резко вырасти.

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