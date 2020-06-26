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26 июня 2020, пятница, 17:15 228
Судебная власть 2020-06-26T17:45:02+03:00
Українські Новини
Закон об обязательстве адвокатов и нотариусов проверять деньги клиентов нарушает адвокатскую тайну, — Дульский

Закон об обязательстве адвокатов и нотариусов проверять деньги клиентов нарушает адвокатскую тайну, — Дульский

Елена Новикова
Адвокат, Нотариус, Юрист, финмониторинг, Александр Дульский, Закон о финмониторинге
Александр Дульский. Фото: Facebook
Александр Дульский. Фото: Facebook

Юрист и адвокат Александр Дульский считает, что положения закона о финансовом мониторинге, который обязывает адвокатов и нотариусов проверять средства своих клиентов, нарушают адвокатскую тайну, что в свою очередь является незаконным.

Об этом он сказал Українським Новинам.

Адвокат проанализировал нормы закона о финмониторинге для издания.

По его словам, статья 6 этого закона предусматривает, что к первичному финансовому мониторингу относятся адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально.

"В соответствии со статьей 8 Закона, субъектам финмониторинга нужно немедленно сообщать о подозрительных операциях или их попытках независимо от суммы. То есть адвокатам, как субъектам финмониторинга, нужно будет предоставлять информацию, которая является предметом адвокатской тайны, что является прямым нарушением Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" и Правил адвокатской этики", - заявил Дульский.

Он добавил, что согласно статье 22 Закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", адвокатской тайной является любая информация, которая стала известна адвокату, помощнику адвоката, стажеру адвоката, лицу, находящемуся в трудовых отношениях с адвокатом, о клиенте, а также вопросы, по которым клиент (лицо, которому отказано в заключении договора о предоставлении правовой помощи из предусмотренных Законом оснований) обращался к адвокату, в адвокатское бюро, адвокатское объединение, а также содержание советов, консультаций, разъяснений адвоката, составленные им документы, информация, хранящаяся на электронных носителях, и другие документы и сведения, полученные адвокатом при осуществлении адвокатской деятельности.

Дульский отметил, что правила адвокатской этики предполагают, что специфика целей и задач адвокатуры требует как необходимое условие надлежащего осуществления адвокатской деятельности максимальной независимости адвоката при исполнении своих профессиональных прав и обязанностей, что предусматривает его свободу от любого внешнего воздействия, давления или вмешательства в его деятельность по предоставлению профессиональной юридической (правовой) помощи, осуществления защиты и представительства клиента, в частности, со стороны государственных органов, политических партий, других адвокатов и т.п., а также от влияния своих личных интересов.

"Так, следует отметить, что представители адвокатского сообщества Украины неоднократно высказывались против введения изменений в виде увеличения перечня субъектов финмониторинга, а именно не включать в этот перечень адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально, в связи с вышеупомянутыми нарушениями Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" и Правил адвокатской этики", - резюмировал юрист.

Как сообщали Українськi Новини, закон о финмониторинге обязывает снизить лимит для переводов денег без идентификации клиентов.

Кроме того, Национальный банк разрешил банкам не проводить финансовые операции для нервных клиентов в связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.

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