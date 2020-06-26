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26 июня 2020, пятница, 21:00 91
Общество 2020-06-26T21:30:01+03:00
Українські Новини
Адская жара возвращается, но местами продолжат заливать дожди. Прогноз погоды на 27 июня

Адская жара возвращается, но местами продолжат заливать дожди. Прогноз погоды на 27 июня

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Жара. Фото: pixabay
Жара. Фото: pixabay

27 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, только в Хмельницкой области без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +12…+17 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Черниговской и Сумской областях местами небольшой кратковременный дождь, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +26…+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Полтавской области местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +26…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +26…+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +27…+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градусов.

26 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+27 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.

Как сообщали Українські Новини, в последние дни интенсивные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. 

Также синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

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