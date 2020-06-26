Адская жара возвращается, но местами продолжат заливать дожди. Прогноз погоды на 27 июня

27 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, только в Хмельницкой области без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +12…+17 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Черниговской и Сумской областях местами небольшой кратковременный дождь, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +26…+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Полтавской области местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +26…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +26…+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +27…+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градусов.

26 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+27 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.

Как сообщали Українські Новини, в последние дни интенсивные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

Также синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.