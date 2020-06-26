Покупка недвижимости подорожает, – Ассоциация риелторов

Ассоциация специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины прогнозирует рост конечных затрат на покупку недвижимости в случае принятия законопроекта № 3618 о регулировании риэлторской деятельности. Об этом Українським Новинам сообщил президент ассоциации Юрий Пита.

"Да, приведет. Пользование базами и реестрами будет платным, тарифы за пользование устанавливает федерация (Национальная федерация специалистов в сфере риелторской деятельности). Которые будут тарифы, пока неизвестно", - прокомментировал он вопрос о влиянии норм законопроекта на конечные затраты при покупке недвижимости.

Законопроект предусматривает введение обязательного платежа за пользование реестрами.

"По сути, это дополнительная финансовая нагрузка для владельцев недвижимости", - подчеркнул Пита, отметив, что по закону такие платежи не являются налогами.

Ассоциация риэлторов также заявляет об ограничении прав украинцев на распоряжение своей собственностью, которое содержится в положениях законопроекта.

Согласно позиции ассоциации, законопроект требует существенной доработки с обязательным привлечением специалистов этой сферы, учетом общественного мнения и последующим проведением общественных обсуждений.

Как сообщали Українськi Новини, 32 депутата предлагают Верховной Раде запретить заключение договоров по продаже или аренде недвижимости без внесения информации в Единую информационную базу данных в сфере риэлторской деятельности.

Также предусмотрено создание Единого реестра физических лиц, юридических лиц и профессиональных объединений в сфере риелторской деятельности, в котором будет содержаться информация о субъектах хозяйствования.

Держателем реестра и информационной базы предлагается сделать орган самоуправления риелторов - Национальную федерацию специалистов в сфере риелторской деятельности - создание которого предусмотрено тем же законопроектом.