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26 июня 2020, пятница, 12:26 435
Общество 2020-06-26T14:00:03+03:00
Українські Новини
"Укргидроэнерго" принимает меры по ликвидации последствий паводка на Днестре

"Укргидроэнерго" принимает меры по ликвидации последствий паводка на Днестре

Николай Савенко
Днестровская ГАЭС, Днестр, Укргидроэнерго, Паводки, Ликвидация последствий, меры предупреждения
ЧАО
ЧАО "Укргидроэнерго". Фото: energynews.com.ua

Государственная энергогенерирующая компания "Укргидроэнерго" заявляет, что для своевременного реагирования на ситуацию с паводками, сложившеюся на реках Карпатского региона при Государственном агентстве водных ресурсов работает Межведомственный оперативный штаб.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго", передают Українські Новини.

В пресс-службе сообщили, что Межведомственный оперативный штаб по часам в ежедневном режиме осуществляет уточнение прогноза развития паводковой ситуации и координирует действия Госводагентства, "Укргидроэнерго", подразделений ГосЧС и местной власти.

В сообщении отмечается, что с 23 июня, в результате сильных дождей, на реках Карпатского региона началось формирование высокого дождевого паводка.

Специалисты "Укргидроэнерго" сразу же обсудили паводковую ситуацию во время заседания рабочей группы Межведомственной комиссии и согласовали сбросные расходы с Днестровского водохранилища.

В "Укргидроэнерго" отметили, что решение о проведении сбросных расходов с Днестровского водохранилища принимается Межведомственной комиссией по согласованию режимов работы водохранилищ при Госводагентстве с учетом экологических требований и интересов всех водопользователей и прогнозов притока воды к Днестровскому водохранилищу.

Следовательно, в связи со сложной паводковой ситуацией по решению комиссии начиная с 13 часов 23 июня для обеспечения пропуска дождевого паводка, который сформировался в бассейне Днестра, комиссия установила режим работы Днестровского водохранилища со следующими расходами 1400 м3/с с полной пропускной способностью ГЭС; 24 июня - с 7:00 утра 1800-1850 м3/с, с 10:00 утра 2000-2050 м3/с.

В "Укргидроэнерго" отметили, что пока Днестровская ГЭС работает в базовой полной имеющейся нагрузке, мощностью 585 МВт. На станции подняты два водосбросные затворы на одно положение. Суммарные сбросные расходы через ГЭС уменьшились и составляют 1870 м3/c.

В компании также создали оперативный штаб по пропуску паводка под председательством генерального директора Игоря Сироты.

Как сообщали Українські Новини, в Закарпатской области паводок затопил дома и разрушил дороги.

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что затопление на Западе Украины превышает масштабы 2008 года.

В ГосЧС рассказали, в каких районах ожидают затопление.

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