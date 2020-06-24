Затопление на Западе Украины превышает масштабы 2008 года, - Шмыгаль

Затопление на западной Украине превосходит масштабы 2008 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после инспекции региона в среду, 24 июня.

"Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие на коронавирус", - сообщил он.

Далее проинспектируют горный район, а после обеда состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где примут необходимые для преодоления последствий стихии решения.

Также сообщалось, что непогода разбушевалась в Ивано-Франковской области: река смыла дорогу на Буковель.

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