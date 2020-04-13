Почти 60% киевлян удовлетворены работой Кличко во время эпидемии коронавируса, – "Рейтинг"

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал лучше других представителей власти на угрозу коронавируса – так считают 59% киевлян. Об этом говорится в результатах исследования Социологической группы "Рейтинг", опубликованных сегодня.

Согласно результатам опроса "Рейтинга", 59% киевлян считают, что Кличко в условиях угрозы коронавируса действовал эффективно. 47% считают эффективными действия Президента Владимира Зеленского. По 38% как получили Минздрав и МВД. У медицинских учреждений Киева и премьер-министра Шмыгаля – соответственно, 35 и 26%.

Действия Минздрава как неэффективные оценили 42% опрошенных – это самый высокий негативный результат в данной категории. По 35% получили Президент и МВД. Премьер-министр – 32%, медучреждения Киева – 29%. Самый низкий негативный результат у Кличко – 26%.

Как сообщалось ранее, согласно опросу "Рейтинга", за Виталия Кличко ("Удар") готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Ближайший преследователь, Сергей Притула ("Голос") набирает в 4 раза меньше – 9,1%. За Александра Ткаченко ("Слуга народа") готовы проголосовать 8,8%.

Виталий Кличко уверенно опережает основных конкурентов во втором туре мэрских выборов: Кличко–Ткаченко – 47%–18%, Кличко–Притула – 48%–20%, Кличко–Пальчевский – 49%–19%.

Исследование "Общественно-политические настроения киевлян" проведено Социологической группой "Рейтинг" 4–7 апреля 2020 года. Аудитория: жители Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Общая выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.