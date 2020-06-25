подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 июня 2020, четверг, 10:52 439
Общество 2020-06-25T10:54:51+03:00
Українські Новини
Проспект Романа Шухевича "застрял" в пробке. Где самые загруженные дороги в Киеве

Проспект Романа Шухевича "застрял" в пробке. Где самые загруженные дороги в Киеве

Ирина Николенко
Киев, Google maps, Тянучки, Пробки в Киеве, Карта пробок, Пробки в столице
Пробки в Киеве 25 июня. Фото: Pixabay
Пробки в Киеве 25 июня. Фото: Pixabay

Киев продолжают сковывать пробки, с самого утра затруднено движение в центре столицы, а также образовалась огромная пробка на проспекте Романа Шухевича. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты, передают Українські Новини.

Согласно данным Google-карт, тянучки образовлаись в центре Киева. Затруднено движение на улицах: Владимирский узвоз, Большая Житомирская, Жилянская.

Пробки в центре Киева. Карта: Google MapsПробки в центре Киева. Карта: Google Maps

Также тянучки образовались на улице Набережно-Крещатицкая, Воздухофлотском проспекте, бульваре Тараса Шевченка, проспекте Победы.

На проспекте Романа Шухевича образовалась большая пробки 1 час и 25 минут, а также на проспекте Степана Бандеры и улице Новокостянтиновской.

Пробка на проспекте Романа Шухевича. Карта: Google MapsПробка на проспекте Романа Шухевича. Карта: Google Maps

Также тянучки образовались и на выезде из Киева. Движение затруднено на Большой окружной дороге в обе стороны.

Тянучки на выезде из Киева. Карта: Google MapsТянучки на выезде из Киева. Карта: Google Maps

Ранее Українські Новини сообщали, по данным всемирно известной компании по анализу и регулированию трафика ТomTom, в 2019 году каждый среднестатистический водитель Киева провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.

С 2020 года Киев занял 12-е место в мировом рейтинге пробок и приблизился к чемпионству по их демографической "странности".

Больше новостей о: Киев Google maps Тянучки Пробки в Киеве Карта пробок Пробки в столице

За сутки заболевших в Киеве стало на 81 человека б...
В начале недели Киев с самого утра парализовали пр...
В Киеве с утра пробки и тянучки: где самые загруже...
Алексей Ананов: новый рекорд пробок Киева — 2,5 ча...
В Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом
Суточная заболеваемость коронавирусом в Киеве постепенно снижается. Среди зараженных — медики
Новости
Налоговая анонсировала активную борьбу с теневым рынком табака 10:52
Введение в Украине принципа "Болар" приведет к усилению конкуренции на фармрынке и снижению цен на лекарства 10:52
Пробки в Киеве 25 июня. Фото: Pixabay
Проспект Романа Шухевича "застрял" в пробке. Где самые загруженные дороги в Киеве 10:52
После стремительного падения доллар вырос в цене. Курс валют на 25 июня 10:45
Количество больных коронавирусом на следующей неделе перевалит за 10 млн, – ВОЗ 10:31
больше новостей
Индексация пенсий: в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11% 05:30 Инфографика
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме 16:59
Аллахвердиева. Фото: Facebook
Баба рабочая: повилось видео, как руководство "слуг народа" обсуждают депутата Аллахвердиеву 22:19
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Федоров в мае кроме оклада получил 33 тыс. гривен пособия по временной нетрудоспособности 06:30 Документ
больше новостей
"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн 11:39
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
Галина Третьякова. Скриншот видео
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась 19:30
У должников коммуналки не будут отбирать квартиру. В Минрегионе развенчали мифы о новом законопроекте 05:45
больше новостей
Корниенко извинился перед депутатом Рады Аллахвердиевой за "корабельную сосну" и признал, что видео – не монтаж
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok