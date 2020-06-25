Проспект Романа Шухевича "застрял" в пробке. Где самые загруженные дороги в Киеве

Киев продолжают сковывать пробки, с самого утра затруднено движение в центре столицы, а также образовалась огромная пробка на проспекте Романа Шухевича. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты, передают Українські Новини.

Согласно данным Google-карт, тянучки образовлаись в центре Киева. Затруднено движение на улицах: Владимирский узвоз, Большая Житомирская, Жилянская.

Пробки в центре Киева. Карта: Google Maps

Также тянучки образовались на улице Набережно-Крещатицкая, Воздухофлотском проспекте, бульваре Тараса Шевченка, проспекте Победы.

На проспекте Романа Шухевича образовалась большая пробки 1 час и 25 минут, а также на проспекте Степана Бандеры и улице Новокостянтиновской.

Пробка на проспекте Романа Шухевича. Карта: Google Maps

Также тянучки образовались и на выезде из Киева. Движение затруднено на Большой окружной дороге в обе стороны.

Тянучки на выезде из Киева. Карта: Google Maps

Ранее Українські Новини сообщали, по данным всемирно известной компании по анализу и регулированию трафика ТomTom, в 2019 году каждый среднестатистический водитель Киева провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.

С 2020 года Киев занял 12-е место в мировом рейтинге пробок и приблизился к чемпионству по их демографической "странности".