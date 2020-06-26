Сын руководителя СССР Никиты Хрущева Сергей Хрущев умер от огнестрельного ранения в голову

18 июня стало известно о смерти сына одного из лидеров СССР, секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Сергея Хрущева. Согласно данным государственной судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. Об этом передает Associated Press. Хрущев младший умер в своем доме в городе Крэнстон, штат Род-Айленд в США на 85-м году жизни. По заявлению полиции, нет никаких свидетельств о преступлении. "Не было никаких непосредственных признаков насильственной смерти", - сообщил майор полиции Кренстона Тодд Паталано. Согласно источникам издания "РИА Новости", вдова Хрущева рассказала журналистам, что он умер от болезни. "Он умер, как дано в заключении - от старости... Он уже болел два года", - заявляла она. Сергей Хрущев занимался ракетостроением, а в 1991 году он переехал в США, на Род Айленд, чтобы преподавать в Университете в Брауновском университете в Провиденсе. Там он стал старшим научным сотрудником и получил американское гражданство. Как сообщали Українські Новини, ранее в США скончалась последняя из сестер экс-президента США Джона Кеннеди.