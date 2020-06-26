Сын руководителя СССР Никиты Хрущева Сергей Хрущев умер от огнестрельного ранения в голову

18 июня стало известно о смерти сына одного из лидеров СССР, секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Сергея Хрущева. Согласно данным государственной судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. Об этом передает Associated Press.

Хрущев младший умер в своем доме в городе Крэнстон, штат Род-Айленд в США на 85-м году жизни.

По заявлению полиции, нет никаких свидетельств о преступлении.

"Не было никаких непосредственных признаков насильственной смерти", - сообщил майор полиции Кренстона Тодд Паталано.

Согласно источникам издания "РИА Новости", вдова Хрущева рассказала журналистам, что он умер от болезни.

"Он умер, как дано в заключении - от старости... Он уже болел два года", - заявляла она.

Сергей Хрущев занимался ракетостроением, а в 1991 году он переехал в США, на Род Айленд, чтобы преподавать в Университете в Брауновском университете в Провиденсе. Там он стал старшим научным сотрудником и получил американское гражданство.

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