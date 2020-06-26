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26 июня 2020, пятница, 09:32 814
Мир 2020-06-26T10:00:01+03:00
Українські Новини
Сын руководителя СССР Никиты Хрущева Сергей Хрущев умер от огнестрельного ранения в голову

Сын руководителя СССР Никиты Хрущева Сергей Хрущев умер от огнестрельного ранения в голову

Елизавета Кесельман
Никита Хрущев, Убийство, Сергей Хрущев, Смерть Сергея Хрущева
Сергей Хрущев. Фото: kp.ru
Сергей Хрущев. Фото: kp.ru

18 июня стало известно о смерти сына одного из лидеров СССР, секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Сергея Хрущева. Согласно данным государственной судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. Об этом передает Associated Press.

Хрущев младший умер в своем доме в городе Крэнстон, штат Род-Айленд в США на 85-м году жизни.

По заявлению полиции, нет никаких свидетельств о преступлении.

"Не было никаких непосредственных признаков насильственной смерти", - сообщил майор полиции Кренстона Тодд Паталано.

Согласно источникам издания "РИА Новости", вдова Хрущева рассказала журналистам, что он умер от болезни.

"Он умер, как дано в заключении - от старости... Он уже болел два года", - заявляла она. 

Сергей Хрущев занимался ракетостроением, а в 1991 году он переехал в США, на Род Айленд, чтобы преподавать в Университете в Брауновском университете в Провиденсе. Там он стал старшим научным сотрудником и получил американское гражданство.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США скончалась последняя из сестер экс-президента США Джона Кеннеди.

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