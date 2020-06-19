Умерла младшая сестра экс-президента США Джона Кеннеди

В возрасте 92 лет, в США, скончалась последняя и самая младшая из сестер 35-го президента США Джона Кеннеди - Джин Кеннеди Смит. Об этом сообщила The New York Times ее дочь Ким.

Как отмечается, Джин Кеннеди умерла у себя дома на Манхэттене. Она была последней из всех сестер и братьев семьи Кеннеди.

Джин Энн Кеннеди родилась 20 февраля 1928 года в Бостоне в семье Розы и Джозефа Кеннеди. Ее мать, Роза, прожила 104 года и имела девять детей, четырех из которых пережила. До появления на свет в 1932 году брата Тэда Джин была младшим ребёнком в семье.

Мать Джин Кеннеди Роза Кеннеди. Фото: Википедия.

RIP Jean Kennedy Smith (20th February 1928 - 17th June 2020). The second youngest of Joseph and Rose’s nine children, Jean played a key role during JFK’s presidential campaign and later became a politician herself as the Ambassador to Ireland from 1993 to 1998... 1/2 pic.twitter.com/vzMoIBYt4N — Daily JFK Pictures (@DailyJFKPics) June 18, 2020

Джин Кеннеди была сильным политиком и американским дипломатом, послом США в Ирландии с 1993 по 1998 год. Как посол в Ирландии и представитель президента Билла Клинтона в Дублине Смит сыграла важную роль в мирном процессе в Северной Ирландии.

Incredible aunt, amazing woman, and remarkable life. I’ll miss your trouble-making and your huge heart, Aunt Jean. https://t.co/wMjffulsp1 — Joe Kennedy III (@joekennedy) June 18, 2020

В 1998 году президент Ирландии присвоил ей почетное ирландское гражданство в знак признания ее службы в стране. В 2011 году была введена в Ирландско-американский Зал Славы.

Джин является основателем Very Special Arts (VSA), международно признанной некоммерческой организации, посвященной созданию общества, где люди с ограниченными возможностями могут заниматься любыми видами искусства. В 2011 году она была награждена Президентской медалью Свободы, высшей гражданской наградой страны, президентом Бараком Обамой за её работу в VSA.