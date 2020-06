Умерла младшая сестра экс-президента США Джона Кеннеди

Как отмечается, Джин Кеннеди умерла у себя дома на Манхэттене. Она была последней из всех сестер и братьев семьи Кеннеди.

Джин Энн Кеннеди родилась 20 февраля 1928 года в Бостоне в семье Розы и Джозефа Кеннеди. Ее мать, Роза, прожила 104 года и имела девять детей, четырех из которых пережила. До появления на свет в 1932 году брата Тэда Джин была младшим ребёнком в семье.

Мать Джин Кеннеди Роза Кеннеди. Фото: Википедия.

RIP Jean Kennedy Smith (20th February 1928 - 17th June 2020). The second youngest of Joseph and Rose’s nine children, Jean played a key role during JFK’s presidential campaign and later became a politician herself as the Ambassador to Ireland from 1993 to 1998... 1/2 pic.twitter.com/vzMoIBYt4N