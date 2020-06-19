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19 июня 2020, пятница, 11:13 251
Жизнь 2020-06-19T11:15:23+03:00
Українські Новини
Умерла младшая сестра экс-президента США Джона Кеннеди

Умерла младшая сестра экс-президента США Джона Кеннеди

Елизавета Кесельман
Джон Кеннеди, Кеннеди, Джин Кеннеди, Смерть Кеннеди
Джин Кеннеди. Фото: twitter/@DailyJFKPics
Джин Кеннеди. Фото: twitter/@DailyJFKPics

В возрасте 92 лет, в США, скончалась последняя и самая младшая из сестер 35-го президента  США Джона Кеннеди - Джин Кеннеди Смит. Об этом сообщила The New York Times ее дочь Ким.

Как отмечается, Джин Кеннеди умерла у себя дома на Манхэттене. Она была последней из всех сестер и братьев семьи Кеннеди. 

Джин Энн Кеннеди родилась 20 февраля 1928 года в Бостоне в семье Розы и Джозефа Кеннеди. Ее мать, Роза, прожила 104 года и имела девять детей, четырех из которых пережила.  До появления на свет в 1932 году брата Тэда Джин была младшим ребёнком в семье.

Мать Джин Кеннеди Роза Кеннеди. Фото: Википедия.Мать Джин Кеннеди Роза Кеннеди. Фото: Википедия.

Джин Кеннеди была сильным политиком и американским дипломатом, послом США в Ирландии с 1993 по 1998 год. Как посол в Ирландии и представитель президента Билла Клинтона в Дублине Смит сыграла важную роль в мирном процессе в Северной Ирландии.

 

В 1998 году президент Ирландии присвоил ей почетное ирландское гражданство в знак признания ее службы в стране. В 2011 году была введена в Ирландско-американский Зал Славы.

Джин является основателем Very Special Arts (VSA), международно признанной некоммерческой организации, посвященной созданию общества, где люди с ограниченными возможностями могут заниматься любыми видами искусства. В 2011 году она была награждена Президентской медалью Свободы, высшей гражданской наградой страны, президентом Бараком Обамой за её работу в VSA.

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