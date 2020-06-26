Син керівника СРСР Микити Хрущова Сергій помер від вогнепального поранення в голову

18 червня стало відомо про смерть сина одного з лідерів СРСР, секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова, Сергія Хрущова. Згідно з даними державної судово-медичної експертизи, причиною смерті стало вогнепальне поранення в голову. Про це повідомляє Associated Press.

Хрущов молодший помер у своєму будинку в місті Кренстон, штат Род-Айленд у США на 85-му році життя.

За заявою поліції, немає жодних свідчень злочини.

"Не було жодних безпосередніх ознак насильницької смерті", — повідомив майор поліції Кренстона Тодд Паталано.

Згідно джерел видання "РИА Новости", вдова Хрущова розповіла журналістам, що він помер від хвороби.

"Він помер, як дано — від старості... Він уже хворів на два роки", — заявляла вона.

Сергій Хрущов займався ракетобудуванням, а в 1991 році він переїхав в США, на Род Айленд, щоб викладати в Університеті в Браунівському університеті в Провіденсі. Там він став старшим науковим співробітником і отримав американське громадянство.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в США померла остання з сестер екс-президента США Джона Кеннеді.