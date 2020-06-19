В США умер сын бывшего советского лидера Никиты Хрущева

Сергею Хрущеву было 84 года. О его смерти сообщили его родственники и друзья. Он умер в штате Род-Айленд, где многие годы жил и преподавал, сообщает портал echo.msk.ru.

Сергей Хрущёв родился в 1935 году. В конце 50-х окончил Московский энергетический институт, после этого разрабатывал в Советском Союзе баллистические ракеты и пилотируемые космические аппараты. Получил за это сначала Ленинскую премию, а в 63-м был удостоен звания Героя Социалистического труда.

Преподавал и в Бауманском университете. После того как его отец покинул пост первого секретаря ЦК КПСС, Сергей Хрущев много лет работал в машиностроении на руководящих должностях. В США переехал в начале 90-х, его пригласил Брауновский университет, где сын бывшего советского лидера читал лекции по истории "холодной войны". Позже получил вид на жительство.

Сергей Хрущев написал трилогию об отце, в которой он предстаёт реформатором. После аннексии Крыма Россией сын Хрущева объяснял решение отца одобрить передачу полуострова Украине экономическими, а не политическими соображениями.

Выступал и против попыток оправдать Сталина.

"Это был не эффективный менеджер, а кровавый тиран", - говорил сын политика, осудившего культ личности на XX-м съезде КПСС.

Где и когда пройдут похороны Сергея Хрущёва пока не сообщается.