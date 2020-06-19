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19 июня 2020, пятница, 13:05 1113
Общество 2020-06-19T13:12:07+03:00
Українські Новини
В США умер сын бывшего советского лидера Никиты Хрущева

В США умер сын бывшего советского лидера Никиты Хрущева

Ирина Дорофейчук
США, Россия, Крым, Смерть, Хрущев
Сергей Хрущев. Фото: kp.ru
Сергей Хрущев. Фото: kp.ru

Сергею Хрущеву было 84 года. О его смерти сообщили его родственники и друзья. Он умер в штате Род-Айленд, где многие годы жил и преподавал, сообщает портал echo.msk.ru.

Сергей Хрущёв родился в 1935 году. В конце 50-х окончил Московский энергетический институт, после этого разрабатывал в Советском Союзе баллистические ракеты и пилотируемые космические аппараты. Получил за это сначала Ленинскую премию, а в 63-м был удостоен звания Героя Социалистического труда.

Преподавал и в Бауманском университете. После того как его отец покинул пост первого секретаря ЦК КПСС, Сергей Хрущев много лет работал в машиностроении на руководящих должностях. В США переехал в начале 90-х, его пригласил Брауновский университет, где сын бывшего советского лидера читал лекции по истории "холодной войны". Позже получил вид на жительство.

Сергей Хрущев написал трилогию об отце, в которой он предстаёт реформатором. После аннексии Крыма Россией сын Хрущева объяснял решение отца одобрить передачу полуострова Украине экономическими, а не политическими соображениями.

Выступал и против попыток оправдать Сталина.

"Это был не эффективный менеджер, а кровавый тиран", - говорил сын политика, осудившего культ личности на XX-м съезде КПСС.

Где и когда пройдут похороны Сергея Хрущёва пока не сообщается.

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