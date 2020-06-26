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26 июня 2020, пятница, 08:59 704
Европа 2020-06-26T10:15:02+03:00
Українські Новини
Польская авиакомпания LOT будет летать в три украинских города

Польская авиакомпания LOT будет летать в три украинских города

Елизавета Кесельман
Авиакомпании, открытие границ, возобновление авиасообщения, авиаперевозчик
Польская авиакомпания LOT. Фото: m.lot.com
Польская авиакомпания LOT. Фото: m.lot.com

Польский авиаперевозчик LOT объявил о возобновлении полетов в европейские страны. К концу августа авиакомпания охватит почти 70 направлений, в том числе и три украинских города. Об этом пишет "Польское радио".

Регулярные рейсы LOT, восстановленные в июле, включают также рейсы в Великобританию, Киев, Львов, Одессу, Белград и Стамбул. Самолеты PLL LOT будут летать семь раз в неделю с середины июля.

С 15 июля пассажиры смогут летать в Германию, Францию, Испанию, Данию, Швейцарию, Хорватию, Словению, Эстонию и Латвию. Перевозчик также планирует запустить регулярные сообщения с Великобританией.

LOT объявила в общем 130 новых летних сообщений из Варшавы и 9 региональных портов. Ранее перевозчик объявил о возобновлении 20 регулярных сообщений с 1 июля. С середины июля можно будет летать из варшавского аэропорта имени Шопена семь раз на неделю в Мюнхен, Штутгарту, Франкфурт, Гамбург, Париж, Копенгаген, Милан, Цюрих и Женеву.

Как сообщали Українські Новини, МАУ намерена возобновить международные рейсы в 9 городов в июле и еще в 16 в августе: список рейсов.

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