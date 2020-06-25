подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 июня 2020, четверг, 23:19 53
Кабмин 2020-06-26T00:00:02+03:00
Українські Новини
В Украине разворачивают больницы второй волны из-за антирекордов COVID-19

В Украине разворачивают больницы второй волны из-за антирекордов COVID-19

Надежда Комендантова
Денис Шмыгаль, коронавирус в Украине, Вспышка коронавируса, Заболеваемость коронавирусом, больницы второй волны
Больница.
Больница.

В то время, как в Украине третий день подряд резко увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине начинают разворачивать больницы второй волны для приема больных на коронавирус.

Об этом он написал в своем в Telegram.

"Начинаем разворачивать больницы второй волны для приема больных на коронавирус. Сегодня зафиксирован очередной антирекорд - почти тысяча новых случаев. Загруженность больниц значительно увеличилось. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости", - заявил Шмыгаль.

Медики сообщили Шмыгалю, что причиной антирекордов является то, что люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти не решаются эти ограничения усиливать.

Также премьер опубликовал график динамики роста заболеваемости коронавирусом. 

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, однако в Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина. Тем временем, по состоянию на утро 25 июня в Украине подтвердили более 40 тысяч заражений, из которых умерло 1067 человек.

 

Больше новостей о: Денис Шмыгаль коронавирус в Украине Вспышка коронавируса Заболеваемость коронавирусом больницы второй волны

Карпаты тонут, новый налог на продажу квартир, у б...
Количество не соответствующих критериям ослабления...
В Германии на мясокомбинате обнаружили вспышку кор...
Суточная заболеваемость коронавирусом в Киеве пост...
В Украине разворачивают больницы второй волны из-за антирекордов COVID-19
В Одесской области перекрывают часть международной трассы из-за паводка
Новости
Выплаты пенсий в Украине за месяц увеличились на 100 миллионов 23:52 Инфографика
В Украине разворачивают больницы второй волны из-за антирекордов COVID-19 23:19
Наводнение повредило ГТС Украины: девять населенных пунктов остались без газа 22:49
У Зеленского заявили, что воду в Крым дадут только после его деоккупации Россией 22:18
Какие убытки нанесла стихия западной Украине: Мининфраструктуры подсчитал расходы 21:53
больше новостей
Индексация пенсий: в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11% 05:30 Инфографика
Доллар немного подорожал. Официальный курс валют на 25 июня 05:25
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Федоров в мае кроме оклада получил 33 тыс. гривен пособия по временной нетрудоспособности 06:30 Документ
Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов 11:45
Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме 16:59
больше новостей
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
На ликвидацию последствий непогоды в Западных областях выделили 672 млн гривен 15:42
Галина Третьякова. Скриншот видео
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась 19:30
У должников коммуналки не будут отбирать квартиру. В Минрегионе развенчали мифы о новом законопроекте 05:45
больше новостей
В ВНО по математике приняли участие на 34 тыс. меньше человек, чем зарегистрировались
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok