В Украине разворачивают больницы второй волны из-за антирекордов COVID-19

В то время, как в Украине третий день подряд резко увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине начинают разворачивать больницы второй волны для приема больных на коронавирус.

Об этом он написал в своем в Telegram.

"Начинаем разворачивать больницы второй волны для приема больных на коронавирус. Сегодня зафиксирован очередной антирекорд - почти тысяча новых случаев. Загруженность больниц значительно увеличилось. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости", - заявил Шмыгаль.

Медики сообщили Шмыгалю, что причиной антирекордов является то, что люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти не решаются эти ограничения усиливать.

Также премьер опубликовал график динамики роста заболеваемости коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, однако в Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина. Тем временем, по состоянию на утро 25 июня в Украине подтвердили более 40 тысяч заражений, из которых умерло 1067 человек.