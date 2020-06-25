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25 июня 2020, четверг, 21:25 1638
Силовые структуры 2020-06-25T22:00:03+03:00
Українські Новини
В чем обвиняют экс-министра инфраструктуры Омеляна, которому запретили выезд за рубеж

В чем обвиняют экс-министра инфраструктуры Омеляна, которому запретили выезд за рубеж

Валерия Драгомирова
Госбюджет, Владимир Омелян, Портовые сборы
Владимир Омелян. Фото:
Владимир Омелян. Фото: "Українська правда"

В четверг, 25 июня, бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну избрали меру пресечения. Его подозревают в совершении незаконных действий, из-за которых госбюджет недополучил 30,5 миллионов гривен. Это произошло после того, как Омелян издал приказ об уменьшении всех портовых сборов на 20%.

Об этом пишет "Страна".

В отношении экс-министра Омеляна с ноября 2019 года расследуется криминальное производство детективами НАБУ по факту нарушений ч.2. ст.211 УК Украины (издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступление бюджета или увеличивающих расходы бюджета вопреки закону). 

Данная статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Сторона обвинения выдвинула подозрения по факту нарушения бюджетного законодательства - за незаконное издание приказа, который уменьшает поступление в бюджет средств в крупных размерах.

Указом Омеляна принимался уменьшенный коэффициент в 0,8% по отношению к ставкам всех портовых сборов (кроме маякового).

Досудебное расследование установило, что 21 августа 2017 года специалисты Мининфраструктуры предложили уменьшить все ставки портовых сборов на 20%. Минфин был против, но уже 11 января 2018 года решение утвердили на уровне Кабмина. В итоге поступления в госбюджет от портового административного сбора по факту снизились на 30,4 млн.грн.

Сторона обвинения просила меру пресечения в виде личного обязательства. Она предусматривает, что подследственный не должен отлучаться из населенного пункта, в котором он живет без разрешения следователя, прокурора или суда. Должен уведомлять о смене места жительства и работы. Сдать на хранение паспорт для выезда за границу (по данным обвинения у Омеляна 4 паспорта).

В суде прокуроры заявили, что у экс-министра инфраструктуры есть возможность скрыться за границей и оказываться влияние на свидетелей.

Как сообщали Українські Новини, ГБР пришло с обыском к Омеляну. Омелян предполагает, что обыски связаны с решением, которое суд вынес в отношении бывших владельцев дома, где он сейчас проживает.

Ранее Соломенский районный суд Киева закрыл уголовное производство по обвинению министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении.

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