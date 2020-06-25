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25 июня 2020, четверг, 19:20 972
Судебная власть 2020-06-25T20:30:02+03:00
Українські Новини
Омеляну выбрали меру пресечения и обязали сдать загранпаспорта

Омеляну выбрали меру пресечения и обязали сдать загранпаспорта

Ольга Фандорина
Экс-министр, мера пресечения, Владимир Омелян, Личное обязательство, ВАКС
Омелян. Фото: 112.ua
Омелян. Фото: 112.ua

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, который готов заплатить штраф в случае признания его виновным в недекларировании имущества, в виде личного обязательства. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Мера пресечения действует до 19 августа. В случае ее несоблюдения, она может быть ужесточена. Постановление суда обжалованию не подлежит. Экс-министра инфраструктуры подозревают в оформлении документов, что привело к недополучению 30,5 млн гривен в госбюджет.

По словам Омеляна, дело против него сделано "на колене".

"Экспертиза по этому делу была сделана за несколько дней. В то время когда НАБУ говорит, что сложно сделать экспертизу в деле против Коломойского и других, то в моем случае это было сделано за несколько дней", - заявил он.

Ранее Соломенский районный суд Киева закрыл уголовное производство по обвинению министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении.

Во время досудебного расследования установлено, что он, работая исключительно на государственный службе, не мог сэкономить достаточно средств (включая произведенные расходы), чтобы в 2015 году приобрести новый автомобиль премиум класса за 1,4 млн гривен и при этом хранить наличными 90 тыс. долларов и 25 тыс. евро. Во избежание декларирования приобретенного автомобиля и сокрытия действительного состояния доходов министра регистрация транспортного средства была осуществлена на его родного брата. Однако, по данным Специальной антикоррупционной прокуратуры, пользовался машиной от начала покупки обвиняемый и его жена.

ГБР пришло с обыском к Омеляну.

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