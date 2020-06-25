Суд зобов'язав Порошенка спростувати причетність Портнова до передачі в Росію матеріалів кримінальних справ

Київський апеляційний суд зобов'язав колишнього Президента України Петра Порошенка спростувати інформацію про причетність юриста Андрія Портнова до передачу в Російську Федерацію матеріалів кримінальних справ, в яких фігурує Порошенко, а також відшкодувати юристу судові витрати.

Про це Портнов повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Київський апеляційний суд, дай йому Бог здоров'я, тільки но поставив крапку в моєму позові до Порошенка, його телеканалу "Прямий" і партії "Європейська солідарність". Вердикт - Порошенко та його партія мають заплатити мені витрати по судовому процесу та протягом 5 днів спростувати всю брехню, про нібито мою причетність до передачі в Росію матеріалів кримінальних справ, в яких він є фігурантом.

Петро Порошенко, думаю, мій розрахунковий рахунок Ви пам'ятаєте ще з Вашого минулого платежу. Ну й спостерігаємо за сайтом Вашої злодійської партії та ефіром Вашого, що живе на вкрадені у країни гроші, офшорного каналу "Прямий". П'ять днів у Вас на виконання, потім нові навчально-виховні заходи", - написав юрист.

Нагадаємо, 7 лютого Портнов виграв суд у Порошенка, партії "Євросолідарність" та телевізійного каналу "Прямий": їх слова на адресу Портнова визнані брехнею. Печерський районний суд м. Києва визнав інформацію, яку поширили про Портнова телеканал "Прямий" та веб-сайт партії Порошенка, недостовірною.

Позов за наклеп був поданий юристом до Печерського райсуду Києва 15 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, 14 грудня 2019 року Порошенко виплатив Портнову 3 500 гривень судового збору за програною судовою справою.