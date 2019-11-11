Омелян заплатит штраф, если суд признает его виновным в недекларировании имущества

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян готов заплатить штраф в случае признания его виновным в недекларировании имущества.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

Омелян отметил, что готов заплатить штраф, если Высший антикоррупционный суд признает его виновным.

При этом он убежден, что выиграет дело и считает его бездоказательным.

Омелян обвиняется в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 Уголовного кодекса).

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Соломенский районный суд Киева закрыл уголовное производство по обвинению министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении.

Во время досудебного расследования установлено, что он, работая исключительно на государственный службе, не мог сэкономить достаточно средств (включая произведенные расходы), чтобы в 2015 году приобрести новый автомобиль премиум класса за 1,4 млн гривен и при этом хранить наличными 90 тыс. долларов и 25 тыс. евро.

Во избежание декларирования приобретенного автомобиля и сокрытия действительного состояния доходов министра регистрация транспортного средства была осуществлена на его родного брата.

Однако, по данным Специальной антикоррупционной прокуратуры, пользовался машиной от начала покупки обвиняемый и его жена.

Кроме того, подавая декларации за 2015-2016 годы, Омелян умышленно не задекларировал право пользования указанным автомобилем, расходы на его приобретение, расходы на аренду дома в пригороде Киева и право пользования домом и земельным участком.

Детективами Национального антикоррупционного бюро установлено, что сведения в декларациях за указанные годы отличаются от достоверных более чем на 8 млн гривен.