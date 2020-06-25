Непогода на Западной Украине. "Укрзализныця" сегодня запустит первые пригородные поезда

Акционерное общество "Укрзализныця" намерено в четверг, 25 июня, завершить работы по восстановлению закрытых из-за непогоды участков пути на Прикарпатье и запустить первые пригородные поезда.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

В частности, в 20:16 отправится в рейс поезд "Коломыя - Снятин", 26 июня возобновит следование поезд "Ивано-Франковск - Яремче".

"В течение нескольких дней путейщики "Укрзализныци" проводят активные восстановительные работы на участках пути, которые были закрыты в результате масштабных паводков на Прикарпатье. Всего было зафиксировано повреждение 14 участков инфраструктуры. По состоянию на утро 25 июня последствия непогоды ликвидированы на 9 участках. Основные работы проводились в районе рек Днестровско-Прутского бассейна, где из-за продолжительных осадков были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры. Сейчас восстановительные работы завершены на перегонах "Делятин - Яремче", "Яремче - Микуличин", "Долина - Выгода". Продолжаются работы на перегонах "Микуличин - Ворохта", "Бурштын - Галич", "Калуш - Бочаров" и "Заболотив - Видинев", - говорится в сообщении.

По предварительным прогнозам, последний перегон будет открыт для движения поездов в четверг в 22:00.

Также путевые работники проводят внеплановые осмотры и обходы для выявления повреждений и их оперативного устранения.

В сообщении напоминается, что из-за паводков на Прикарпатье "Укрзализныця" временно отменила курсирование 7 пригородных поездов.

Так, с 24 июня не ходят 4 пригородные поезда "Коломыя - Снятин", "Снятин - Коломыя", "Ворохта - Ивано-Франковск" и "Ивано-Франковск - Ворохта".

Также с 25 июня "Укрзализныця" отменила курсирование трех поездов "Снятин - Коломыя", "Коломыя - Снятин", "Ворохта - Ивано-Франковск".



Как сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковской области временно отменили 7 пригородных поездов из-за наводнения.



Ранее "Укрзализныця" возобновила дальнее сообщения в Славянск.