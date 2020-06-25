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25 июня 2020, четверг, 16:42 526
Общество 2020-06-25T17:45:02+03:00
Українські Новини
Непогода на Западной Украине. "Укрзализныця" сегодня запустит первые пригородные поезда

Непогода на Западной Украине. "Укрзализныця" сегодня запустит первые пригородные поезда

Валерия Драгомирова
Укрзализныця, Прикарпатье, Непогода, наводнение на западе Украины
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Акционерное общество "Укрзализныця" намерено в четверг, 25 июня, завершить работы по восстановлению закрытых из-за непогоды участков пути на Прикарпатье и запустить первые пригородные поезда.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

В частности, в 20:16 отправится в рейс поезд "Коломыя - Снятин", 26 июня возобновит следование поезд "Ивано-Франковск - Яремче".

"В течение нескольких дней путейщики "Укрзализныци" проводят активные восстановительные работы на участках пути, которые были закрыты в результате масштабных паводков на Прикарпатье. Всего было зафиксировано повреждение 14 участков инфраструктуры. По состоянию на утро 25 июня последствия непогоды ликвидированы на 9 участках. Основные работы проводились в районе рек Днестровско-Прутского бассейна, где из-за продолжительных осадков были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры. Сейчас восстановительные работы завершены на перегонах "Делятин - Яремче", "Яремче - Микуличин", "Долина - Выгода". Продолжаются работы на перегонах "Микуличин - Ворохта", "Бурштын - Галич", "Калуш - Бочаров" и "Заболотив - Видинев", - говорится в сообщении.

По предварительным прогнозам, последний перегон будет открыт для движения поездов в четверг в 22:00.

Также путевые работники проводят внеплановые осмотры и обходы для выявления повреждений и их оперативного устранения.

В сообщении напоминается, что из-за паводков на Прикарпатье "Укрзализныця" временно отменила курсирование 7 пригородных поездов.

Так, с 24 июня не ходят 4 пригородные поезда "Коломыя - Снятин", "Снятин - Коломыя", "Ворохта - Ивано-Франковск" и "Ивано-Франковск - Ворохта".

Также с 25 июня "Укрзализныця" отменила курсирование трех поездов "Снятин - Коломыя", "Коломыя - Снятин", "Ворохта - Ивано-Франковск".


Как сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковской области временно отменили 7 пригородных поездов из-за наводнения. 

Ранее "Укрзализныця" возобновила дальнее сообщения в Славянск

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