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06 июня 2020, суббота, 10:41 469
Медицина 2020-06-06T11:38:45+03:00
Українські Новини
Минздрав готовится проводить массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Минздрав готовится проводить массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, Антитела к коронавирусу
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Украине провели первую тысячу тестов на антитела к коронавирусу, Министерство здравоохранения хочет провести эпидемиологическое исследование, в рамках которого будет сформирована выборка из каждой группы населения и которую пригласят сдать тест на антитела к COVID-19. Об этом заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в эфире программы телеканала "112 Украина".

Так, он сообщил, что сейчас Минздрав завершает дизайн этого исследования.

"Что это даст? Будет ретроспективно, прозвон каждой группы, сделаем выборку населения - будут звонить и приглашать сдать тест. Сдадут тест на наличие антител в организме человека. После этого мы покажем, это как соцопрос, здесь будет нечто похожее", - пояснил Ляшко.

Также Ляшко отметил, что МОЗ ничего не скрывает и готов откровенно показать ситуацию.

Также заместитель министра сказал, что смертность от коронавирусной болезни сейчас будет мизерная.

"Приведите мне еще хоть один факт, когда весь мир начал реагировать мгновенно на одну болезнь жесткими карантинными мероприятиями. Поэтому и смертность мизерная, потому что увидели угрозу и начали реагировать, и реагировать начали все страны. Сейчас единицы выбрали определенную тактику безкарантинную, но население, глядя, как происходит в других странах, казалось бы Швеция не внедрила карантинных мероприятий, но вы не увидите там массовых мероприятий, собраний, переполненных автобусов. Шведы совсем иначе отработали этот механизм, поскольку сознание другое", - добавил Ляшко.

Как сообщали Українські Новини, количество новых случаев коронавируса второй день подряд держится на одном уровне.

Также Украина находится на карантине уже почти три месяца, до конца ограничений осталось 16 дней.

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