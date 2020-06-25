В Соцсетях "крутят пальцем у виска" после слов Третьяковой о "детях низкого качества" и требуют сдать мандат

Видео со словами председателя комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, в котором она заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества", вызвало реакции абсолютно негативного характера со стороны интернет-пользователей, которые в срочном порядке требуютот чиновницы сдать свои полномочия за подобные высказывания.

В частности, в сетях Третьякову называют "существом, ставшим народным депутатом".

"Некто, Галина Третьякова- существо, случайно ставшее народным депутатом от слуги народа публично высказалось…В разных телеграмм-каналах сразу появилась информация о том, что президент потребовал от нее сложить полномочия председателя комитета по вопросам социальной политики и права ветеранов. Считаю, это недостаточным. Требовать необходимо пройти тест на айкью и сложить мандат народного депутата", - написал на своем Facebook журналист телеканала 112 Артем Марчевский.

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"Убийц десятка людей называют маньяками. Убийц сотен тысяч – политиками. Знакомьтесь, Галина Николаевна #Третьякова , народный депутат, "Слуга народа". Глава комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Глядя на ее видение социальной защиты, серийные маньяки нервно курят. Обязана сдать мандат", - высказалась бывший министр юстиции Елена Лукаш.

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"Качество наших депутатов, как бы это сказать, не то, чтобы очень низкое, скорее его можно охарактеризовать как говняное. Третьякова должна добровольно сдать мандат и на все четыре стороны с позором!", - написала журналист Страна.юа Олеся Медведева.

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Как сообщали Українські Новини, ранее Третьякова попалась на интимной переписке в зале парламента.Фотокорреспондент зафиксировал ее переписку в мессенджере о сексе на "новом матрасе" во время сессионного заседания Рады.

Тем временем, председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявляет о смонтированной последовательности его разговора с председателем партии "Слуга народа", первым заместителем председателя фракции в Раде Александром Корниенко о депутате Рады Ирине Аллахвердиевой ("Слуга народа").