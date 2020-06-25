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25 июня 2020, четверг, 13:52 18
Общество 2020-06-25T13:52:14+03:00
Українські Новини
В Соцсетях "крутят пальцем у виска" после слов Третьяковой о "детях низкого качества" и требуют сдать мандат

В Соцсетях "крутят пальцем у виска" после слов Третьяковой о "детях низкого качества" и требуют сдать мандат

Елизавета Кесельман
Верховная Рада, соцсети, высказывания, Реакция соцсетей, Галина Третьякова, Стерилизация женщин
Галина Третьякова. Скриншот видео
Галина Третьякова. Скриншот видео

Видео со словами председателя комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, в котором она заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества", вызвало реакции абсолютно негативного характера со стороны интернет-пользователей, которые в срочном порядке требуютот чиновницы сдать свои полномочия за подобные высказывания.

В частности, в сетях Третьякову называют "существом, ставшим народным депутатом".

"Некто, Галина Третьякова- существо, случайно ставшее народным депутатом от слуги народа публично высказалось…В разных телеграмм-каналах сразу появилась информация о том, что президент потребовал от нее сложить полномочия председателя комитета по вопросам социальной политики и права ветеранов.  Считаю, это недостаточным. Требовать необходимо пройти тест на айкью и сложить мандат народного депутата", - написал на своем Facebook журналист телеканала 112 Артем Марчевский.

Комментарий Артема Мартовского на FacebookКомментарий Артема Мартовского на Facebook

"Убийц десятка людей называют маньяками. Убийц сотен тысяч – политиками.  Знакомьтесь, Галина Николаевна #Третьякова , народный депутат, "Слуга народа". Глава комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Глядя на ее видение социальной защиты, серийные маньяки нервно курят. Обязана сдать мандат", - высказалась бывший министр юстиции Елена Лукаш.

Комментарий Елены Лукаш на FacebookКомментарий Елены Лукаш на Facebook

"Качество наших депутатов, как бы это сказать, не то, чтобы очень низкое, скорее его можно охарактеризовать как говняное. Третьякова должна добровольно сдать мандат и на все четыре стороны с позором!", - написала журналист Страна.юа Олеся Медведева.

Комментарий Олеси Медведевой на FacebookКомментарий Олеси Медведевой на Facebook

Комментарий Diana Butsko на FacebookКомментарий Diana Butsko на Facebook

Комментарий Sergii Kostezh на FacebookКомментарий Sergii Kostezh на Facebook

Как сообщали Українські Новини, ранее Третьякова попалась на интимной переписке в зале парламента.Фотокорреспондент зафиксировал ее переписку в мессенджере о сексе на "новом матрасе" во время сессионного заседания Рады.

Тем временем, председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявляет о смонтированной последовательности его разговора с председателем партии "Слуга народа", первым заместителем председателя фракции в Раде Александром Корниенко о депутате Рады Ирине Аллахвердиевой ("Слуга народа").

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Галина Третьякова. Скриншот видео
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