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  • МВД намерено разработать законопроект для увеличения штрафов за оскорбления полицейских
25 июня 2020, четверг, 11:50 132
Политика 2020-06-25T12:00:01+03:00
Українські Новини
МВД намерено разработать законопроект для увеличения штрафов за оскорбления полицейских

МВД намерено разработать законопроект для увеличения штрафов за оскорбления полицейских

Елизавета Драбкина
МВД, Законопроект, Антон Геращенко, оскорбление полицейских
Антон Геращенко. Фото: Facebook/Антон Геращенко
Антон Геращенко. Фото: Facebook/Антон Геращенко

Министерство внутренних дел намерено разработать законопроект для увеличения штрафов за оскорбления полицейских.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українськi Новини.

"После событий под судом у Стерненко я получил задание разработать законопроект. В нем будет увеличен штраф за оскорбления полицейских, которые мы слышим постоянно. Далее, относительно использования газовых баллончиков: мы будем вводить дополнительную ответственность для тех, кто травит ими полицейских или других участников акции. То есть обычные люди могут иметь баллончики как средства самозащиты. Но когда на видео слезоточивый газ используется против полицейских или других участников акции – это уже не мирная акция протеста", - сказал он.

Геращенко отметил, что будет введен дополнительный квалифицирующий признак.

"В статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит и т.д., мы добавим туда еще и слезоточивый газ. Тогда за это можно будет получить реальный срок", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее полиция задержала 5 человек возле Шевченковского районного суда Киева, где рассматривалась мера пресечения для бывшего руководителя отделения "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко, подозреваемого в умышленном убийстве.

Позже суд отправил Стерненко под домашний арест на 60 суток.

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