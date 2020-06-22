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22 июня 2020, понедельник, 09:05 728 Карта
Общество 2020-06-22T09:05:36+03:00
Українські Новини
В начале недели Киев с самого утра парализовали пробки. Где самые загруженные дороги

В начале недели Киев с самого утра парализовали пробки. Где самые загруженные дороги

Анна Рудык
Пробки, Google maps, Пробки в Киеве, Пробки в столице
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

После выходных утром, 22 июня, Киев с самого утра парализовали масштабные пробки во всех районах столицы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, согласно данным сервиса, из-за ремонтных работ самые большие тянучки сковали Северный мост. Также частично пробки парализовали бульвар Перова. Кроме того, на Левом берегу пробки наблюдаются в районе станций метро "Левобережная", "Гидропарк", "Дарница". Длинная тянучка образовалась и по проспекту Соборности.

Пробки на Левом берегу КиеваПробки на Левом берегу Киева

На Правом берегу по состоянию на 8:30 самым загруженным является проспект Победы, здесь автомобили медленнее всего двигаются в районе станций метро "Политехнический институт" и "Шулявская". Кроме того, медленно двигаются авто по улице Жилянской и Воздухофлотскому проспекту. Местами затруднено движение в районе станций метро "Житомирская" и "Академгородок".

Пробки на проспекте Победы. Карта: Google MapsПробки на проспекте Победы

Традиционно в пробках стоят и автомобили на выезде из Киева - по Окружной дороге. Парализовано движение по улице Соборной в направлении Вишневого.

Пробки в Киеве. Google MapsПробки в Киеве. Карта: Google Maps

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году каждый среднестатистический автомобилист Киева бесцельно провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.

При этом, только за 2 года киевляне стали тратить на стояние в пробках на 2 дня своей жизни больше.  Так, еще в 2018 году пробки забирали 202 часа или 8 дней 10 часов в год. "Лишнее" время пути на работу составляло 26 минут утром и 27 минут вечером.

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