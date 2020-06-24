В июне на пенсии направили уже почти 38 млрд грн, - Пенсионный фонд

В то время, как украинцы получат две или три пенсии вместо одной после пенсионной реформы, по состоянию на среду на пенсионные выплаты направлено еще 1,3 млрд грн, а в целом финансирование пенсий июня обеспечено на 37,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook. "24 июня 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июня. На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,3 млрд грн", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 37,6 млрд грн. Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. Как сообщали Українські Новини, Шмыгаль пообещал не поднимать пенсионный возраст и заявил, что МВФ этого не требует. Тем временем, дефицит Пенсионного фонда с 2016 года постоянно растет и уже достиг 172 млрд гривен. В Кабмине предлагают ввести второй уровень пенсионной системы – накопительный. Тем временем, из-за наводнения на западе Украины посылки и пенсии могут доставлять с задержкой.