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24 июня 2020, среда, 23:53 78 Инфографика
Финансы 2020-06-25T00:30:01+03:00
Українські Новини
В июне на пенсии направили уже почти 38 млрд грн, - Пенсионный фонд

В июне на пенсии направили уже почти 38 млрд грн, - Пенсионный фонд

Надежда Комендантова
Пенсии, ПФУ, Финансирование пенсий, Выплаты пенсионерам
Пенсия.
Пенсия.

В то время, как украинцы получат две или три пенсии вместо одной  после пенсионной реформы, по состоянию на среду на пенсионные выплаты направлено еще 1,3 млрд грн, а в целом финансирование пенсий июня обеспечено на 37,6 млрд грн. 

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"24 июня 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июня. На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 37,6 млрд грн.

Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, Шмыгаль пообещал не поднимать пенсионный возраст и заявил, что МВФ этого не требует.

Тем временем, дефицит Пенсионного фонда с 2016 года постоянно растет и уже достиг 172 млрд гривен. В Кабмине предлагают ввести второй уровень пенсионной системы – накопительный.

Тем временем, из-за наводнения на западе Украины посылки и пенсии могут доставлять с задержкой.

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