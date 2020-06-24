подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 июня 2020, среда, 20:03 54
Силовые структуры 2020-06-24T21:00:02+03:00
Українські Новини
ГБР заочно сообщило Януковичу о подозрении в госизмене

ГБР заочно сообщило Януковичу о подозрении в госизмене

Надежда Комендантова
Виктор Янукович, Дмитрий Саламатин, Павел Лебедев, ГБР, подозрение в госизмене
Виктор Янукович. Скриншот: ТАСС
Виктор Янукович. Скриншот: ТАСС

Государственное бюро расследований заочно сообщило бывшему Президенту Виктору Януковичу, бывшим министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву о подозрении в государственной измене.

Об этом начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок заявил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Сообщили (следователи) о подозрении бывшему Президенту Украины Януковичу, двум бывшим министрам обороны Украины Саламатину и Лебедеву. Они подозреваются в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса)", - сказал он.

Приймачок подчеркнул, что Янукович вместе с Саламатиным и Лебедевым с 2012 по 2014 год совершили государственную измену, а именно - действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыва ее обороноспособности, предоставлении России и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Он также добавил, что подозреваемые целенаправленно снижали обороноспособность Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации.

"Такие действия совершались в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова", - добавил Приймачок.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство о возможном подстрекательстве со стороны бывшего Президента Петра Порошенко к растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения.

Суд снял арест с денежных средств окружения Януковича во Всеукраинском банке развития.

СМИ сообщали, что бывший президент Украины Виктор Янукович строит в Сочи особняк, отбирая землю у местных жителей.

Больше новостей о: Виктор Янукович Дмитрий Саламатин Павел Лебедев ГБР подозрение в госизмене

Бывший посол США Йованович блокировала возвращение...
Экс-руководству "Укрспецэкспорта" заочно сообщили ...
Суд заочно арестовал экс-министра обороны Лебедева...
ГБР вызывает Порошенко на допрос 30 июня...
Киев вводит новые послабления карантина. Открываются рестораны, кафе, кинотеатры и бассейны
Депутаты хотят увеличить сумму платежа без идентификации в 5 раз до 25 тыс. гривен
Новости
Артем и София стали самыми популярными именами в 2020. Какие еще имена выбирают детям 21:12
Резкие перепады температур, дожди с градом и шквалы. Прогноз погоды на 25 июня 21:00
НАБУ засекретило информацию по делу о вмешательстве Байдена в деятельность Шокина 20:46 Документ
Галина Третьякова. Скриншот видео
Депутат "Слуги народа" Третьякова похвалила практику стерилизации женщин 20:35
Власти хотят ввести налог для всех владельцев недвижимости в виде риэлтерского сбора, – эксперт 20:20
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
Гривна продолжает дорожать. Официальный курс валют на вторник 05:00
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме 16:59
Аллахвердиева. Фото: Facebook
Баба рабочая: повилось видео, как руководство "слуг народа" обсуждают депутата Аллахвердиеву 22:19
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн 11:39
Антон Кучухидзе: о плаксивых мифах против игорного бизнеса! 09:29 Мнение
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
больше новостей
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok