ГБР заочно сообщило Януковичу о подозрении в госизмене

Государственное бюро расследований заочно сообщило бывшему Президенту Виктору Януковичу, бывшим министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву о подозрении в государственной измене.

Об этом начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок заявил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Сообщили (следователи) о подозрении бывшему Президенту Украины Януковичу, двум бывшим министрам обороны Украины Саламатину и Лебедеву. Они подозреваются в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса)", - сказал он.

Приймачок подчеркнул, что Янукович вместе с Саламатиным и Лебедевым с 2012 по 2014 год совершили государственную измену, а именно - действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыва ее обороноспособности, предоставлении России и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Он также добавил, что подозреваемые целенаправленно снижали обороноспособность Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации.

"Такие действия совершались в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова", - добавил Приймачок.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство о возможном подстрекательстве со стороны бывшего Президента Петра Порошенко к растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения.

Суд снял арест с денежных средств окружения Януковича во Всеукраинском банке развития.

СМИ сообщали, что бывший президент Украины Виктор Янукович строит в Сочи особняк, отбирая землю у местных жителей.