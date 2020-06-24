Депутаты хотят увеличить сумму платежа без идентификации в 5 раз до 25 тыс. гривен

22 депутата предлагают Верховной Раде увеличить сумму платежа без идентификации физического лица в 5 раз до 25 тыс. гривен.

Об этом говорится в законопроекте №3686, передают Українські Новини.

Документ предусматривает внесение изменений в закон №361-их о финмониторинге, который вступил в силу с конца апреля, и согласно которому лимит наличных переводов без идентификации физлица уменьшен с 15 тыс. гривен до 5 тыс.

Авторы законопроекта считают, что уменьшение максимального размера анонимных наличных переводов до 5 тыс. гривен создало значительные неудобства для обычных граждан.

Как сообщали Українські Новини, с 28 апреля вступили в силу изменения в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Закон в частности предусматривает, что анонимно нельзя отправлять более 5 тыс. гривен без открытия счета, пополнять счета других людей, пополнять счета в платежных терминалах на эту сумму и платить за полученные товары или услуги.

Кроме того, Национальный банк увеличил предельную сумму операций для упрощенного валютного надзора со 150 тыс. до 400 тыс гривен.