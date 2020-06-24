Под Офисом Президента проведут конопляный марш, организаторы которого требуют легализировать медицинский каннабис для научных целей и облегчения многих заболеваний вроде эпилепсии, онкологии или ПТСР. Такая акция проводится в Украине не впервые.

Об этом сообщают в Facebook организаторы акции.

"Статья 3 Конституции Украины определяет человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность как высшую социальную ценность. Статья 27 Конституции подчеркивает, что защита жизни человека является обязанностью государства и правом каждого / и. Поэтому мы подчеркиваем, что бездействие и игнорирование потребностей и прав пациентов / ок, в частности в лечении препаратами на основе каннабиса, противоречит как нормам Конституции, так и фундаментальным правам человека", — говорится в сообщении.

Организаторы говорят, что на акцию выйдут общественные активисты, культурные деятели и все, кто чувствует социальную ответственность за решение проблемы легализации медицинской марихуаны. Кроме того, организаторы акции хотят потребовать публичного отчета от органов центральной исполнительной власти о причинах провала в реализации Стратегии государственной политики в отношении наркотиков.

Своей задачей участники марша видят потребовать от Президента и парламентариев сделать так, чтобы пациенты получали доступ к лечению препаратами, содержащими каннабиноиды.

Как сообщали Українські Новини, в конце прошлого года Верховный суд Италии признал законным выращивание каннабиса (марихуаны) в домашних условиях в небольших количествах для собственных нужд.

Ранее Ученые доказали эффективность применения каннабиса в медицине.