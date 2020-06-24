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24 июня 2020, среда, 18:17 775
Общество 2020-06-24T18:45:28+03:00
Українські Новини
Под Офисом Президента проведут конопляный марш

Под Офисом Президента проведут конопляный марш

Кира Молчанова
Марихуана, Марш, Акция, Каннабис, легальная продажа марихуаны, Легализация марихуаны, Медицинская марихуана, Офис президента
Конопля
Конопля

Под Офисом Президента проведут конопляный марш, организаторы которого требуют легализировать медицинский каннабис для научных целей и облегчения многих заболеваний вроде эпилепсии, онкологии или ПТСР. Такая акция проводится в Украине не впервые.

Об этом сообщают в Facebook организаторы акции.

"Статья 3 Конституции Украины определяет человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность как высшую социальную ценность. Статья 27 Конституции подчеркивает, что защита жизни человека является обязанностью государства и правом каждого / и. Поэтому мы подчеркиваем, что бездействие и игнорирование потребностей и прав пациентов / ок, в частности в лечении препаратами на основе каннабиса, противоречит как нормам Конституции, так и фундаментальным правам человека", — говорится в сообщении.

Организаторы говорят, что на акцию выйдут общественные активисты, культурные деятели и все, кто чувствует социальную ответственность за решение проблемы легализации медицинской марихуаны. Кроме того, организаторы акции хотят потребовать публичного отчета от органов центральной исполнительной власти о причинах провала в реализации Стратегии государственной политики в отношении наркотиков.

Своей задачей участники марша видят потребовать от Президента и парламентариев сделать так, чтобы пациенты получали доступ к лечению препаратами, содержащими каннабиноиды.

Как сообщали Українські Новини, в конце прошлого года Верховный суд Италии признал законным выращивание каннабиса (марихуаны) в домашних условиях в небольших количествах для собственных нужд.

Ранее Ученые доказали эффективность применения каннабиса в медицине.

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