Италия разрешила своим гражданам выращивать марихуану дома для собственных нужд

В Италии Верховный суд признал законным выращивание каннабиса (марихуаны) в домашних условиях в небольших количествах для собственных нужд. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации ведомства, решение суда вызвало дискуссии в парламенте Италии. Сенатор от "Движения 5 звезд" Маттео Мантеро, выступающего за легализацию каннабиса, представил поправку в бюджет на 2020 год, предусматривающую легализацию и регулирование внутреннего потребления каннабиса. Однако ее отклонил спикер сената от консервативной партии Сильвио Берлускони.

С критикой выступили многие партии, однако, несмотря на это решение суда так и не изменили.

В Италии с 2016 года разрешено употреблять марихуану с содержанием психотропного активного ингредиента (ТГК) менее 0,6%.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве две сотни человек прошли "Конопляным маршем свободы".

Также Президент Владимир Зеленский заявил, что считает несвоевременным вопрос о легализации медицинской марихуаны.

Депутат Верховной Рады Андрей Жупанин ("Слуга народа") выступает за легализацию марихуаны в лечебных целях.