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  • Италия разрешила своим гражданам выращивать марихуану дома для собственных нужд
27 декабря 2019, пятница, 20:39 145
Мир 2019-12-27T20:40:58+02:00
Українські Новини
Италия разрешила своим гражданам выращивать марихуану дома для собственных нужд

Италия разрешила своим гражданам выращивать марихуану дома для собственных нужд

Елизавета Кесельман
Италия, Марихуана, Каннабис, Легализация марихуаны
марихуана. Фото: pixabay
марихуана. Фото: pixabay

В Италии Верховный суд признал законным выращивание каннабиса (марихуаны) в домашних условиях в небольших количествах для собственных нужд. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации ведомства, решение суда вызвало дискуссии в парламенте Италии. Сенатор от "Движения 5 звезд" Маттео Мантеро, выступающего за легализацию каннабиса, представил поправку в бюджет на 2020 год, предусматривающую легализацию и регулирование внутреннего потребления каннабиса. Однако ее отклонил спикер сената от консервативной партии Сильвио Берлускони.

С критикой выступили многие партии, однако, несмотря на это решение суда так и не изменили. 

В Италии с 2016 года разрешено употреблять марихуану с содержанием психотропного активного ингредиента (ТГК) менее 0,6%.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве две сотни человек прошли "Конопляным маршем свободы".

Также Президент Владимир Зеленский заявил, что считает несвоевременным вопрос о легализации медицинской марихуаны.

Депутат Верховной Рады Андрей Жупанин ("Слуга народа") выступает за легализацию марихуаны в лечебных целях.

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