Під Офісом Президента проведуть конопляний марш. Його організатори вимагають легалізувати медичний канабіс для наукових цілей, а також для полегшення багатьох захворювань, наприклад, епілепсії, онкології або ПТСР.

Про це повідомляють в Facebook організатори акції.

"Стаття 3 Конституції України визначає людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку як найвищу соціальну цінність. Стаття 27 Конституції наголошує, що захист життя людини є обов'язком держави і правом кожного / в. Тому ми підкреслюємо, що бездіяльність та ігнорування потреб і прав пацієнтів / ок, зокрема в лікуванні препаратами на основі канабісу, суперечить як нормам Конституції, так і фундаментальних прав людини", — йдеться в повідомленні.

Організатори кажуть, що вийдуть на акцію громадські активісти, культурні діячі та всі, хто відчуває соціальну відповідальність за розв'язання проблеми легалізації медичної марихуани. Крім того, організатори акції хочуть вимагати публічного звіту від органів центральної виконавчої влади про причини провалу в реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків.

Своїм завданням учасники маршу бачать вимагати від Президента і парламентаріїв зробити так, щоб пацієнти отримували доступ до лікування препаратами, що містять каннабіноїди.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці минулого року Верховний суд Італії визнав законним вирощування канабісу (марихуани) в домашніх умовах в невеликих кількостях для власних потреб.

Раніше вчені довели ефективність застосування канабісу в медицині.