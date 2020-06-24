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  • Трамп матерился, говоря об Украине и обвинял ее в атаках на себя, - мемуары Болтона
24 июня 2020, среда, 14:14 315
Америка 2020-06-24T14:30:02+03:00
Українські Новини
Трамп матерился, говоря об Украине и обвинял ее в атаках на себя, - мемуары Болтона

Трамп матерился, говоря об Украине и обвинял ее в атаках на себя, - мемуары Болтона

Ольга Фандорина
США, Мемуары, Джон Болтон, Дональд Трамп
Джон Болтон. Фото: Википедия
Джон Болтон. Фото: Википедия

Бывший советник Президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявляет, что Президент США Дональд Трамп нецензурно ругался, говоря об Украине, и обвинял ее в атаке на себя.

Об этом Болтон написал в своих мемуарах, передают Українськi Новини.

Болтон рассказывает со слов своего заместителя Чарльза Купермана, что 23 мая Трамп в Вашингтоне общался с членами делегации США, которые присутствовали на инаугурации Владимира Зеленского, министром энергетики Риком Перри, послом США в ЕС Гордоном Сондлендом, спецпредставителем Куртом Волкером и сенатором Роном Джонсоном.

И очень резко, ругаясь заявлял, что не хочет иметь с Украиной ничего общего.

"Я не хочу иметь (нецезурно) ничего общего с Украиной. Они, (нецензурно) атаковали меня. Я не пойму, почему. Спросите Джо ди Дженову (бывший федеральный прокурор США, сейчас – частный адвокат, представляет в том числе и интересы Дмитрия Фирташа - ред.), он знает все об этом. Они пытались "поиметь" меня. Они коррумпированы. Я (нецензурно) – не с ними", - сказал Трамп, согласно мемуарам Болтона.

В качестве нецензурной лексики Трамп, как отмечается в мемуарах, употреблял слово f*ck и его грамматические производные.

Волкер попытался защитить Украину и сказать что-то позитивное, но Трамп нецензурно оборвал его, сказав, что ему, мягко говоря, все равно.

Пэрри отметил, что США не могут позволить Украине превратится в failed state (несостоявшееся государство), на что Трамп сказал: "поговорите с Руди и Джо", имея в виде адвокатов Руди Джулиани и Джо ди Дженову.

Он требовал, чтобы был найден сервер, через который велись атаки во время президентской компании и который, по мнению Трампа, находился в Киеве.

На протяжении всех мемуаров Болтон пишет, что Трамп был обижен на Украину из-за того, что ее ведущие политики симпатизировали Хиллари Клинтон и верил, что они причинили ему много неприятностей.

Также Трамп, по словам Болтона, неоднократно расстраивался, что украинский вопрос в целом и в частности захват Россией украинских военных кораблей в Керченском проливе осенью 2018 мешали ему достичь соглашения с Владимиром Путиным.

Болтон также пересказывает разговор Трампа и Зеленского от 25 июля 2019 года, запись которого повлекла за собой огромный скандал в США, но не добавляет ничего нового к этому вопросу.

В 2016 году во время избирательной кампании в США тогдашний депутат Верховной Рады Сергей Лещенко заявил, что глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт в прошлом получил 12,7 млн долларов из "черной кассы" Партии регионов и не уплатил из них налоги в США.

В итоге Манафорт вынужден был покинуть штаб Трампа и затем был приговорен к нескольким годам тюремного заключения за налоговое и банковское мошенничество.

Как сообщали Українські Новини, по словам бывшего военного советника, Трамп пытался использовать Украину в своих политических интересах.

Кроме того, он заявил, что Порошенко просил американцев ввести санкции против Коломойского. 

 

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