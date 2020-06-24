Паводки на Прикарпатье разрушили десятки мостов и сотни километров дорог: фото и видео последствий

На территории 15 районов Ивано-Франковской области из-за мощных паводков и затоплений в Карпатах подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог. Об этом сообщает управление ГСЧС в Ивано-Франковской области в facebook Из-за непогоды пострадали 165 населенных пунктов, паводки подтопили 6 фельдшерско-акушерских пунктов, 8873 приусадебных участков, 3000 подвальных помещений и более 3000 га сельскохозяйственных угодий. Также поврежденными оказались еще 130 мостов, разрушенными 1850 метров берегоукреплений. Отселить пришлось 285 человек. Чрезвычайники насчитали 107 выездов для помощи населению по ликвидации последствий непогоды. К работе спасатели привлекли 255 единиц техники и 1090 человек. Отмечается, что сотрудники ГСЧС откачали воду из 60 домов и спасли 56 человек. Местные жители сообщают, что на 10:00 вода Клузове продолжает прибывать. В сети опубликовали видео затопленного Галича с высоты птичьего полета. Также опубликовано видео последствий непогоды в Верховинском районе. В Бабине Среднем Лимница разрушила дамбу: подтоплены три десятка дворов и пастбища. Разрушенная дамба. Фото: kurs.if.ua В сети опубликовали видео оползня на трассе между Микуличином и Яремче. Также сообщалось, что непогода разбушевалась в Ивано-Франковской области: река смыла дорогу на Буковель. Дожди продолжают заливать Карпаты: в ГосЧС рассказали, в каких районах ожидают затопление.