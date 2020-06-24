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24 июня 2020, среда, 11:52 471
Общество 2020-06-24T11:53:44+03:00
Українські Новини
Паводки на Прикарпатье разрушили десятки мостов и сотни километров дорог: фото и видео последствий

Паводки на Прикарпатье разрушили десятки мостов и сотни километров дорог: фото и видео последствий

Ольга Фандорина
Наводнение, Прикарпатье, Ивано-Франковская область, Непогода, Паводок, Затопление, Паводки

На территории 15 районов Ивано-Франковской области из-за мощных паводков и затоплений в Карпатах подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог. Об этом сообщает управление ГСЧС в Ивано-Франковской области в facebook

Из-за непогоды пострадали 165 населенных пунктов, паводки подтопили 6 фельдшерско-акушерских пунктов, 8873 приусадебных участков, 3000 подвальных помещений и более 3000 га сельскохозяйственных угодий.

Также поврежденными оказались еще 130 мостов, разрушенными 1850 метров берегоукреплений. Отселить пришлось 285 человек.

Чрезвычайники насчитали 107 выездов для помощи населению по ликвидации последствий непогоды. К работе спасатели привлекли 255 единиц техники и 1090 человек.

Отмечается, что сотрудники ГСЧС откачали воду из 60 домов и спасли 56 человек.

Местные жители сообщают, что на 10:00 вода Клузове продолжает прибывать.

В сети опубликовали видео затопленного Галича с высоты птичьего полета.

Также опубликовано видео последствий непогоды в Верховинском районе.

В Бабине Среднем Лимница разрушила дамбу: подтоплены три десятка дворов и пастбища.

Разрушенная дамба. Фото: kurs.if.uaРазрушенная дамба. Фото: kurs.if.ua

В сети опубликовали видео оползня на трассе между Микуличином и Яремче.

Также сообщалось, что непогода разбушевалась в Ивано-Франковской области: река смыла дорогу на Буковель.

Дожди продолжают заливать Карпаты: в ГосЧС рассказали, в каких районах ожидают затопление.

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Разрушенный мост в Ивано-Франковской области. Фото: kurs.if.ua
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