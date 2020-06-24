КНДР внезапно отложила военные планы в отношении Кореи, не объясняя причины

За последний месяц отношения двух Корей значительно обострились. Оба государства находятся на грани военного конфликта после того, как Северная Корея взорвала межкорейский офис связи. Однако несмотря на это, КНДР решила отложить планы нападения на Корею, не объясняя причины. Об этом сообщает Reuters.

В частности, доподлинно неизвестно, почему КНДР резко поменяла ход своих действий в отношении Кореи. Государственные СМИ сообщили о заседании военной комиссии, на которой Ким Чен Ыном обсудил со своим парламентом текущие события и отложил военные планы.

Затем военные КНДР поснимали половину громкоговорителей на границе с Кореей, которые сами же повесили несколько дней назад. Также по неизвестным причинам с правительственных сайтов КНДР исчезли статьи с критикой Кореи.

Правительство Кореи, которое внимательно следит за действиями северного соседа, считает, что продолжит выполнять межкорейские договоренности.

Решение Ким Чен Ына об отложении военных планов может означать окончание серии провокаций КНДР. Ранее Генштаб страны угрожал направить войска в совместные экономические и туристические зоны, а также в демилитаризованную зону, чтобы превратить границу с северной стороны в "крепость".

Как сообщали Українські Новини, в КНДР объявили о полном окончании взаимоотношений с Южной Кореей.