подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 июня 2020, среда, 12:29 712
Общество 2020-06-24T12:40:13+03:00
Українські Новини
Перед выборами мэра Киева Кошевой неожиданно задекларировал доходы

Перед выборами мэра Киева Кошевой неожиданно задекларировал доходы

Анна Рудык
Налоговая, налоговая служба, Декларирование доходов, Евгений Кошевой, Выборы мэра Киева

Шоумен и актер студии "Квартал 95" подал декларацию об имущественном состоянии и доходах. Об этом говорится в сообщении Налоговой службы.

Так, сообщается, что до конца кампании декларирования осталось мало времени, она продлится до 1 июля.

"До конца кампании декларирования осталось не так много времени, поэтому стоит поспешить с выбором, как подать декларацию об имущественном состоянии и доходах. Напоминаем, задекларировать свои доходы можно онлайн, через Электронный кабинет", - говорится в сообщении.

Также в Налоговой отметили, что декларацию можно подать лично, и в пример привели Евгения Кошевого.

"Также декларацию можно подать лично, как это накануне сделал шоумен и актер студия "Квартал 95" Евгений Кошевой", - отметили в Налоговой.

Отметим, в октябре 2020 года в Киеве состоятся выборы мэра столицы. Евгений Кошевой на данный момент не заявлял о планах баллотироваться на данную должность.

Как сообщали Українські Новини, Ткаченко заявил, что будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева.

Также в Офисе Зеленского допустили участие главного санврача Ляшко в выборах мэра Киева.

Больше новостей о: Налоговая налоговая служба Декларирование доходов Евгений Кошевой Выборы мэра Киева

САП просит арестовать первого замначальника управл...
С января по апрель декларации подали более 200 тыс...
Министр Бессараб задекларировал 500 тысяч гривен е...
95 квартал хочет вернуть Зеленского. А Энергоатом ...
Заболеваемость коронавирусом рекордно увеличилась, а смертность начала падать. Данные на 24 июня
На Прикарпатье из-за наводнений полетели Аваков и Шмыгаль
Новости
В Киев на ВНО зарегистрировались больше 30 тысяч абитуриентов 12:34
Перед выборами мэра Киева Кошевой неожиданно задекларировал доходы 12:29
Парад в России. Фото: pravda.com.ua
В разгар карантина в России проводят парад ко Дню Победы. Кто из мировых лидеров прибыл на мероприятие 12:22
Скандал вокруг Джоковича: первого теннисиста мира обвиняют в халатности к эпидемии коронавируса 12:18
"Нефтегаз" продает ряду компаний газ по ценам на 10-17% ниже рыночных 12:05
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
Гривна продолжает дорожать. Официальный курс валют на вторник 05:00
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
В единственной зеленой зоне Софиевской Борщаговки собираются делать парк 09:12
Аллахвердиева. Фото: Facebook
Баба рабочая: повилось видео, как руководство "слуг народа" обсуждают депутата Аллахвердиеву 22:19
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
Антон Кучухидзе: о плаксивых мифах против игорного бизнеса! 09:29 Мнение
"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн 11:39
Деркач обнародовал новую порцию записей разговоров "голосов, похожих на Байдена и Порошенко" 16:40
В "Нацкорпусе" заявили, что в Ровенской области произошли столкновения активистов с титушками и полицией, - СМИ 22:52
больше новостей
Дожди продолжают заливать Карпаты: в ГосЧС рассказали, в каких районах ожидают затопление
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok