Перед выборами мэра Киева Кошевой неожиданно задекларировал доходы

Шоумен и актер студии "Квартал 95" подал декларацию об имущественном состоянии и доходах. Об этом говорится в сообщении Налоговой службы.

Так, сообщается, что до конца кампании декларирования осталось мало времени, она продлится до 1 июля.

"До конца кампании декларирования осталось не так много времени, поэтому стоит поспешить с выбором, как подать декларацию об имущественном состоянии и доходах. Напоминаем, задекларировать свои доходы можно онлайн, через Электронный кабинет", - говорится в сообщении.

Также в Налоговой отметили, что декларацию можно подать лично, и в пример привели Евгения Кошевого.

"Также декларацию можно подать лично, как это накануне сделал шоумен и актер студия "Квартал 95" Евгений Кошевой", - отметили в Налоговой.

Отметим, в октябре 2020 года в Киеве состоятся выборы мэра столицы. Евгений Кошевой на данный момент не заявлял о планах баллотироваться на данную должность.

Как сообщали Українські Новини, Ткаченко заявил, что будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева.

Также в Офисе Зеленского допустили участие главного санврача Ляшко в выборах мэра Киева.