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24 июня 2020, среда, 11:31 127
Внешняя политика 2020-06-24T12:00:02+03:00
Українські Новини
Если бы Украина в 2008 году получила перспективу членства в НАТО, то Россия бы не решилась на военную агрессию

Если бы Украина в 2008 году получила перспективу членства в НАТО, то Россия бы не решилась на военную агрессию , – Болтон

Елизавета Кесельман
Украина, Нато, Россия, Военный конфликт, Мемуары Болтона, Джо Болтон
НАТО. Фото: freepik
НАТО. Фото: freepik

Бывший советник президента Дональда Трампа Джон Болтон заявил о том, что если бы Украина в 2008 году получила перспективу членства в НАТО, то Россия бы не решилась на военную агрессию. Об этом он написал в своих мемуарах "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", перевод которой предоставляет radiolemberg. 

"Украина находится под интенсивным московским политическим и экономическим давлением. В 2014 году Москва организовала нелегитимную аннексию Крыма после военного вмешательства, это первая после 1945 года изменение европейских границ с помощью военной силы. Московские войска остались дислоцированными по всей территории Донбасса на востоке Украины, поддерживая и фактически руководя там сепаратистскими силами", - утверждает Болтон. 

Как пишет дипломат, этот важный московско-американский диспут доказывает, что из-за отказа вовремя принять Украину в НАТО эта большая, критически важная страна осталась уязвимой к усилиям Путина восстановить московскую гегемонию на территории бывшего Советского Союза.

"На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года Администрация Буша пыталась пригласить Грузию и Украину к членству в НАТО, но против этого выступили европейцы. Трагические последствия стали очевидны уже в августе, когда московские войска вторглись в Грузию, фактически оставив две территории под контролем Москвы, и такими они остаются по сей день. Страдания Украины начались позже, но схема была такой же ", - пишет Джон Болтон.

Как сообщали Українські Новини, в июне Украина получила статус партнера НАТО. 

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