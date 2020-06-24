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24 июня 2020, среда, 11:07 504
Внешняя политика 2020-06-24T11:30:01+03:00
Українські Новини
Джон Болтон в своих мемуарах: Порошенко хотел закупить как можно больше американского оружия для ВСУ

Джон Болтон в своих мемуарах: Порошенко хотел закупить как можно больше американского оружия для ВСУ

Елизавета Кесельман
Оружие, ВСУ, Джон Болтон, Петр Порошенко, Мемуары Болтона
Оружие. Фото: Facebook/andriy.zagorodnyuk
Оружие. Фото: Facebook/andriy.zagorodnyuk

По рассказам бывшего советника президента США Джона Болтона, экс-президент Украины Петр Порошенко хотел закупить как можно больше американского оружия для ВСУ. Об этом Болтон написал в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" , перевод которой дает radiolemberg. 

По рассказам Болтона, Порошенко во время торжественного приема говорил о желании приобрести еще больше оружия в США для украинской армии.

"Мы обсудили политику безопасности Украины, особенно в отношении России и различных угроз, которые она несет не только в военном плане, а также усилия Москвы сорвать выборы в Украине в 2019 году", - вспоминает он.

Болтон также рассказывает, что наиболее впечатляющей была реакция людей во время парада на День независимости, когда Порошенко заявил о намерениях создать украинскую церковь, независимую от Москвы.

"Я стоял на платформе вместе с президентом Петром Порошенко и восемью или десятью членами его правительства ... Несмотря на то, что парад напоминал первомайскую торжественность на Красной площади Москвы во время Холодной Войны, политически он был совсем другим. Выступление Порошенко был чрезвычайно антимосковским, и громкие аплодисменты ему прозвучали, когда он пообещал создать автокефальный (независимый от Москвы) Украинский православный церковный патриархат ", - вспоминает Джон Болтон.

"Во время парада Порошенко несколько раз благодарил меня за предоставленное США оборудование и оружие, которое было видно прямо на параде, и за подразделение Национальной гвардии штата Теннесси, который шел с другими воинами НАТО, дислоцированными в Украине для подготовки местных воинов", - отмечает Болтон .

Как сообщали Українські Новини, Порошенко просил Болтона ввести санкции против Коломойского. 

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