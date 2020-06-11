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11 июня 2020, четверг, 11:53 187
Политика 2020-06-11T13:30:04+03:00
Українські Новини
Зеленский считает Порошенко опытным политиком и манипулятором

Зеленский считает Порошенко опытным политиком и манипулятором

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Порошенко Петр, Зеленский-Порошенко
Зеленский. Фото: УП
Зеленский. Фото: УП

Президент Владимир Зеленский не доверяет бывшему президенту Петру Порошенко, поскольку считает его опытным политиком и манипулятором.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Украинская правда", передают Українськi Новини.

"Порошенко с самого начала моего президентства хотел со мной встретиться. Я не видел в этом никакого смысла. Не видел в этом смысла из-за того, что все, что говорил до этого Петр Порошенко, я считаю неправдой. Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю", - сказал он.

Зеленский добавил, что пришел к таким выводам, в том числе учитывая действия Порошенко в его отношении.

"Он вытирал об меня, мою семью, эти ботофермы... Они меня только оскорбляли, и в этом была вся их ложь: что я там наркоман, я там еще что-то. Я прошел долгий путь этой лжи, дальше я делаю выводы о том, что он делал в качестве президента. Я не доверяю ему, не верю... Он много раз хотел со мной встретиться, говорил, мы можем найти взаимопонимание, там какую-то помощь на международной арене. А он рассказывал обо мне какие-то байки международным партнерам с самого начала. Каждый раз, когда я встречался с лидерами из-за границы, они меня воспринимали сначала как... Как врага Украины. Такой усиленный психологический портрет сделал сам господин Петр Алексеевич или его люди. Вот и все", - пояснил он.

В то же время Зеленский подтвердил, что встретился с Порошенко после избрания, многое обсудил, но не высказал ему личные претензии и ни о чем с ним не договаривался.

"Он сказал, что я хочу действительно помогать, помогать стране, готов раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Он понимает, что мы разные люди, поэтому какой союз? Мы совсем разные. И он говорит: "давайте забудем все, что было, давайте что-то делать для страны". А здесь же все просто, думаю, что все люди это видят. С ним нельзя договариваться - это говорят как его бывшие друзья, так его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла. Ну, просто нет смысла", - сказал он.


Напомним, ранее Зеленский заявил, что главная ошибка Порошенко в том, что он считает себя президентом Украины. 

Кроме того, Зеленский встретился один на один с Порошенко перед принятием земельной реформы. 

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