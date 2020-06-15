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15 июня 2020, понедельник, 17:50 131
Судебная власть 2020-06-15T18:15:01+03:00
Українські Новини
Депутату Киевского облсовета дали 5 лет тюрьмы за взятку $5 тыс.

Депутату Киевского облсовета дали 5 лет тюрьмы за взятку $5 тыс.

Кира Молчанова
Суд, Чиновник, приговор суда, Киевский облсовет, Киевский областной совет
Суд. Фото: frepik
Суд. Фото: frepik

Высший антикоррупционный суд приговорил депутата Киевского областного совета к 5 годам лишения свободы за получение 5 тыс. долларов взятки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передают Українськi Новини.

"15 июня 2020 года коллегией судей Высшего антикоррупционного суда объявлен обвинительный приговор по делу об обвинении депутата Киевского областного совета в вымогательстве и получении 5 тыс. долларов США неправомерной выгоды", - говорится в нем.

Указано, что в ходе судебного следствия прокурором САП доказано, что в течение февраля-апреля 2019 года указанный чиновник требовал и получил денежные средства от частного предпринимателя за влияние на сотрудников правоохранительных органов, прокуроров и суд с целью возвращения имущества, которое было у него изъято.

Суд признал депутата облсовета виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией части имущества, а именно автомобиля.

Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения.

Как сообщали Українськi Новини, 30 апреля суд утвердил соглашение о признании виновности между прокуратурой и бывшим депутатом Верховной Рады Александром Черненко (Блок Петра Порошенко) за незаконное получение 600 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в Киеве и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года и оштрафовал его на 17 тыс. гривен.

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