Пенсионный фонд направил на финансирование июньских пенсий еще 1,5 млрд гривен

В то время, как украинцы получат две или три пенсии вместо одной после енсионной реформы, во вторник, 23 июня 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий за июнь.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что обеспечено финансирование пенсий июня на общую суму 36,3 млрд грн.

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, министр финансов Сергей Марченко отмечал, что Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста.

Также Шмыгаль пообещал не поднимать пенсионный возраст и заявил, что МВФ этого не требует.

Тем временем, дефицит Пенсионного фонда с 2016 года постоянно растет и уже достиг 172 млрд гривен. В Кабмине предлагают ввести второй уровень пенсионной системы – накопительный.