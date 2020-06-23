За год уменьшилось количество украинцев, которые за автономию ОРДЛО, – "Соцмониторинг"

44,6% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг", поддержали бы решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, поддержали ли бы они решение о предоставлении автономии в составе Украины ОРДЛО для остановки боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе?

Так, 18,9% ответили, что уверены, что поддержали бы, 25,7% – скорее поддержали бы, 19,2% – скорее не поддержали бы, 18,1% – уверены, что не поддержали бы.

18,1% респондентов затруднились ответить.

Также 45,4% опрошенных считают, что выполнять "минские соглашения" по урегулированию конфликта на Донбассе - в интересах Украины, 23,5% – считают, что в интересах Украины отказаться от "минских соглашений".

Опрос проводился с 10 по 19 июня среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом face-to-face.

Статистическая погрешность выборки составляет 1,1%-1,9%.

Как сообщали Українськi Новини, 50% опрошенных "Соцмониторингом" не доверяют Президенту Владимиру Зеленскому.

За полтора месяца рейтинг Владимира Зеленского упал 3,3%: результаты опроса Киевского международного института социологии.