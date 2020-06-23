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23 июня 2020, вторник, 13:56 255
Общество 2020-06-23T14:15:01+03:00
Українські Новини
За два месяца количество активных больных COVID-19 выросло почти в 4 раза, — ЦОЗ

За два месяца количество активных больных COVID-19 выросло почти в 4 раза, — ЦОЗ

Кира Молчанова
МОЗ, Коронавирус, ЦОЗ, коронавирус в Украине, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Маска. Люди в маске. Фото: Pixabay
Коронавирус. Маска. Люди в маске. Фото: Pixabay

Пока в Украине за сутки подтвердили 833 новых случая COVID-19 и количество заболевших с начала эпидемии выросло до 38 074, в ЦОЗ рассказали о неутешительной динамике: по состоянию на сегодня, 23 июня, количество активных больных коронавирусной инфекцией выросло в 3,86 раза по сравнению с 20 апреля.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"По состоянию на сегодня, на 386% выросло количество активных больных на COVID-19 по сравнению с 20 апреля. Количество активных больных составляет 20 083", - сказано в нем.

Из 25 539 коек, отведенных под госпитализацию больныхCOVID-19 в учреждениях здравоохранения, занято 4 115 коек.

Отмечается, что 72,5% заболевших - люди возрастом 30-69 лет.

Также среди заболевших больше женщин (57,6%), чем мужчин.

Как сообщали Українськi Новини, 22 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 833 до 38 074, количество умерших от заболевания - на 23 человека до 1 035 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 22,3%, количество новых летальных случаев - в 2,3 раза.

Кроме того, по состоянию на сегодня, 23 июня, 14 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина. По сравнению с данными на 22 июня в список не соответствующих критериям попала Киевская область, Черниговская область признана соответствующей критериям.

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