За два месяца количество активных больных COVID-19 выросло почти в 4 раза, — ЦОЗ

Пока в Украине за сутки подтвердили 833 новых случая COVID-19 и количество заболевших с начала эпидемии выросло до 38 074, в ЦОЗ рассказали о неутешительной динамике: по состоянию на сегодня, 23 июня, количество активных больных коронавирусной инфекцией выросло в 3,86 раза по сравнению с 20 апреля.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"По состоянию на сегодня, на 386% выросло количество активных больных на COVID-19 по сравнению с 20 апреля. Количество активных больных составляет 20 083", - сказано в нем.

Из 25 539 коек, отведенных под госпитализацию больныхCOVID-19 в учреждениях здравоохранения, занято 4 115 коек.

Отмечается, что 72,5% заболевших - люди возрастом 30-69 лет.

Также среди заболевших больше женщин (57,6%), чем мужчин.

Как сообщали Українськi Новини, 22 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 833 до 38 074, количество умерших от заболевания - на 23 человека до 1 035 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 22,3%, количество новых летальных случаев - в 2,3 раза.

Кроме того, по состоянию на сегодня, 23 июня, 14 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина. По сравнению с данными на 22 июня в список не соответствующих критериям попала Киевская область, Черниговская область признана соответствующей критериям.